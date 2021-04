Von Jutta Trilsbach

Mauer. "Willkommen! Gut, dass Sie dabei sind", verkündet das Land Baden-Württemberg in seinem Aufklärungsfilm über die Impfaktion zur Bekämpfung der Covid-19-Erkrankung. Der Film lief permanent von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr in der vorübergehend zum Impfzentrum umgebauten Sport- und Kulturhalle. Dorthin kam das Mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises auf Einladung der Gemeinde mit zehn Mitarbeitenden, zwei Ärzten und ehrenamtlichen Helfern der DLRG Heidelberg.

An insgesamt zehn Stationen – zuerst im Hof am Festzelt und oben in der Halle – verteilten sich die Menschen, die jeweils einen Termin zur Impfung vom Rathaus erhalten hatten. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer wurde nach eingehender ärztlicher Beratung an 140 Impfwillige verabreicht. Die Freude, jetzt den ersten Pieks erhalten zu haben, war jedenfalls rundum eine große Erleichterung bei denjenigen, die das 80. beziehungsweise mindestens 76. Lebensjahr vollendet hatten. Laut Bürgermeister John Ehret hatte die Verwaltung zunächst 260 Mitbürger über 80 Jahre eingeladen, jedoch sagten lediglich 39 davon zu. "Das hätte sich aber für den Einsatz des Impfteams nicht gelohnt, daher hatten wir darum gebeten, die Alterszulassung ab 76 Jahren zu erweitern", so Ehret.

Von Anfang an plädierte der Rathauschef eher für die Impfstrategie als für Testverfahren: "Daher begrüße ich, dass die Hausarztpraxis nach dem Osterfest mit dem Impfen beginnen kann – ab welchem Termin, wissen wir noch nicht."

Vor der Halle wurden die Impflinge freundlich vom Rathausteam empfangen und an zwei Registriertische weiterbegleitet. Hier wurden Personalausweis, Impfpass und das Einladungsschreiben vorgezeigt. Insgesamt kümmerten sich fünf Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Bürgermeister Ehret und Ehefrau Katja sowie weitere Helfer um den Ablauf in den Warte-, Aufklärungs- und Nachbeobachtungsbereichen.

Die 84-jährige Heike Leuchter lobte die Aktion: "Ich hätte sonst keinen Termin bekommen, da ich kein Internet habe und hier ist es außerdem bequem für mich." Hermann Richmann ist vorerkrankt und hatte eigentlich schon einen Impftermin in Heidelberg, der allerdings wegen seines Zahnarzttermins abgesagt wurde. "Daher bin ich froh, dass ich mich jetzt hier impfen lassen kann", meinte der 80-Jährige.

Am 30. April wird das mobile Impfteam wieder in Mauer seine Zelte aufschlagen. Dann gibt es den zweiten Pieks. Und für die Beteiligten im Einsatz sicher auch wieder Kaffee, Kuchen, Kartoffelsalat und Schnitzel von der Gemeinde.