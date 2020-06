Von Nicolas Lewe

Neckargemünd. "Viele haben auf einen Corona-Bonus gehofft": Unter diesem Titel hatte die RNZ über die Online-Petition gegen das Mathe-Abitur in Baden-Württemberg berichtet, die bislang von über 6000 Abiturienten unterstützt wird. Rund 29.500 Schüler haben laut Kultusministerium das Mathe-Abi geschrieben. Auch am Max-Born-Gymnasium (MBG) in Neckargemünd haben zahlreiche Abiturienten die Petition digital unterzeichnet. Über 150 Online-Kommentare auf den RNZ-Artikel beweisen, dass das in Zeiten von Corona unter erschwerten Rahmenbedingungen geschriebene Mathe-Abi für reichlich Diskussionsstoff sorgt.

Ihre Kritikpunkte haben die MBG-Schüler nun noch einmal in einem mehrseitigen Papier zusammengefasst. Einleitend heißt es darin: "Aus unserer Stufe hat ein beträchtlicher Teil die Petition zum Matheabitur unterschrieben, eben weil wir uns benachteiligt fühlen."

Die von Kultusministerin Susanne Eisenmann versprochenen "fairen und machbaren Prüfungen" habe es nicht gegeben. Der Wahlteil Analysis, auf den 20 von 60 Punkten im Abitur entfallen, sei kniffliger gewesen als die Jahre davor. Erschwerend komme hinzu, dass durch die Corona-bedingte Schulschließung kein Präsenzunterricht möglich war. Man habe sich online und über von Lehrern zur Verfügung gestellte Dokumente auf das Abi vorbereiten müssen.

Die MBG-Schüler sehen hierin "eine enorme Chancenungleichheit". Schüler, die auf dem Dorf leben, konnten demzufolge wegen der schlechten Internetverbindung zum Teil nicht am Online-Unterricht teilnehmen oder Dokumente aus dem Internet herunterladen. "Diese Schüler mussten sich ohne zusätzliche schulische Hilfe vorbereiten", wird kritisiert. Auch Kinder aus Familien ohne ausreichende finanzielle Mittel zum Kauf internetfähiger Geräte seien davon betroffen. Ein kulantes Korrigieren ist aus Sicht der Abiturienten beim Mathe-Abi kaum möglich, da es sich um ein Fach handele, "in dem es nun mal nur Schwarz oder Weiß gibt".

Ob das Mathe-Abi schwerer oder genauso schwer war wie das der Vorjahre, sei gar nicht der entscheidende Punkt. Vielmehr sind die MBG-Schüler laut eigenen Worten vom Kultusministerium "enttäuscht". Man habe sich hier mehr Entgegenkommen gewünscht. "Bedenklich ist die Moral dahinter und eine Solidarität, die erhofft, sogar versprochen, aber nicht gegeben wurde", so das Fazit der Schüler.

MBG-Direktor Joachim Philipp betont, er unterstütze es, dass die Schüler mit der Online-Petition ihre demokratischen Rechte wahrnehmen. Gefragt nach der Schwierigkeit des Mathe-Abis sagt Philipp: "Es war nicht leicht, aber machbar." Diese Rückmeldung habe er von den Mathelehrern aus dem MBG-Kollegium bekommen. Auch bei den Schülern sei sein Eindruck eigentlich der gewesen, dass der Großteil ganz zufrieden war. Einen "Corona-Bonus" habe es aber nicht gegeben, erkennt auch der Schulleiter. Philipp verweist auf den 13. Juli. An diesem "Schicksalstag" erfolgt am MBG die Bekanntgabe der schriftlichen Ergebnisse. Anhand der Noten werde sich zeigen, wie schwierig das Mathe-Abi tatsächlich war...