Region Heidelberg. (luw) Das Atmen fällt schwerer, der Anblick wirkt noch befremdlich – einige müssen sich an die seit Montag geltende Maskenpflicht noch gewöhnen. Doch der Blick in die vorbildlich bedeckten Gesichter der Region rund um Heidelberg zeigt schon jetzt, dass viele der oft selbst genähten Masken auch zum modischen Accessoire taugen. Die RNZ ruft ihre Leser zur Maskenparade auf – gerne mit auch mit dem Handy fotografiert: Zeigen Sie uns Ihre Masken!

Neckargemünds Bürgermeister Frank Volk trägt ein Modell, das mit alten VW-Bussen verziert ist; seine Eppelheimer Amtskollegin Patricia Rebmann hat farbenfroh gestaltete Hasen und Blümchen "im Gesicht" – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Schon vor Wochen schlossen sich vielerorts Ehrenamtliche zusammen, um Masken für die Allgemeinheit zu nähen. Denn wenn jeder eine trägt, lässt sich die Corona-Pandemie besser in den Griff bekommen: Mit dieser Begründung gilt zumindest auch in baden-württembergischen Bussen, Bahnen und Geschäften seit Montag die Pflicht zur Maske.

Die Bedeckung für Mund und Nase wird also für alle auf unbestimmte Zeit zumindest in den genannten zur ständigen Begleitung – sofern man kein Bußgeld in Höhe von 15 Euro riskieren will, das nach einer "Gewöhnungswoche" ab Montag, 4. Mai, für "Maskensünder" fällig wird. Die RNZ freut sich jedenfalls über jedes Foto mit Maske...

Info: Senden Sie uns Ihr Porträt mit Maske samt Info zu deren Herkunft sowie Name, Alter und Wohnort per E-Mail an region-heidelberg@rnz.de