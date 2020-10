Von Agnieszka Dorn

Lobbach-Waldwimmersbach. Nur noch ein alter Baumstumpf, auf dem ein Plastikeimer steht, erinnert daran, dass hier einst ein großer alter Nussbaum stand. Und auch der Baumstumpf selbst wird wohl in den nächsten Tagen wegkommen. "Uns tut es im Herzen weh, dass im Zuge des Rathausneubaus ein über 70 Jahre alter Nussbaum und ein fast genauso alter Holunderstrauch gefällt wurden", sagt Ute Zapf. Familie Zapf hat das angrenzende Grundstück, von dort aus hatte man einen schönen Blick auf den Baum, aber vor allem auf den Strauch, die auf gemeindeeigenem Grundstück standen. Wobei der Holunderstrauch kein kleiner Strauch war, sondern eher einem Baum glich. Holunder können bis zu sieben Meter hoch werden.

Bei den Kelten galten Holundersträucher als heilig, sie sollten Haus und Hof beschützen und das Unheil abwenden. Na, hoffentlich hat diese Sage keine Auswirkungen auf den Neubau des Rathauses samt Dienstleistungszentrum ...

"Gerade in Zeiten des Klimawandels sollten solche alten Bäume, die viel CO2 abgeben, geschützt werden", meint Ute Zapf. Sie nahm deswegen Kontakt mit dem Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises auf. Dort hat man ihr gesagt, dass die Fällung rechtlich in Ordnung sei, weil die Bäume innerorts stehen würden. Zapf wandte sich zudem an die Umweltmeldestelle in Stuttgart; Zapf zufolge wolle diese die Fällung prüfen.

Die Bäume zu schützen sei nicht möglich gewesen, sagte Bürgermeister Edgar Knecht auf RNZ-Anfrage. "Wir müssen im Zuge der Erschließung Maßnahmen treffen, die auch uns nicht immer zusagen", so Knecht. Auf dem Gelände sollen neben dem Rathaus auf Wunsch vieler Bürger auch Parkmöglichkeiten entstehen, weil entlang der engen Hauptstraße die Parksituation ungenügend ist. Es sei nicht möglich gewesen, die Fällung zu umgehen. Auch ihm als Naturfreund täten manche Sachen weh. Wenn ein Dorf sich aber weiterentwickeln soll, müssten auch schmerzhafte Maßnahmen durchgeführt werden. Der Bebauungsplan existiere seit Ende der 1990er Jahre und sei rechtskräftig.

Es sei sehr schade, dass anderes Engagement für den Naturschutz im Ort nicht gesehen beziehungsweise nicht gewürdigt werde, meint Knecht zudem. So hatte die Gemeinde etwa Blühwiesen erstellt, in denen Pflanzen- und Tierwelt Lebensraum finden. Außerdem wurde auf Idee eines Mitbürgers mit Wohlwollen der Gemeinde auf einem gemeindeeigenen Grundstück kürzlich ein Biotop erschaffen.