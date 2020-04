Lobbach-Waldwimmersbach. (agdo) Am 28. Mai schließt die Postfiliale in Lobbachs Ortsteil Waldwimmersbach. Noch steht nicht genau fest, wie es weitergeht. "Die Schließung hat mit der Corona-Situation nichts zu tun", sagte Bürgermeister Edgar Knecht auf RNZ-Anfrage.

Die Postfiliale ist im Geschäft mit dem Namen "Treasures for you" – also "Schätze für Dich" – für Haus und Garten untergebracht. In dem kleinen Laden gibt es verschiedene Accessoires wie Kaffeebecher und kleinere Dekoration eben für das traute Heim. Die Betreiberin wollte sich auf RNZ-Anfrage zu der Schließung nicht äußern.

Die Deutsche Post gab auf Anfrage der RNZ in einer Stellungnahme bekannt, dass die Filiale wegen der Geschäftsaufgabe der "Partnerin" schließt. Und weiter: "Nach den von uns geltenden Vorgaben müssen wir in selbstständigen Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern und auch in Ortsteilen mit mehr als 2000 Einwohnern eine stationäre Poststelle betreiben, also auch in Lobbach-Waldwimmersbach".

Außerdem steht in der Stellungnahme, dass in größeren zusammenhängend bebauten Gebieten gewährleistet sein muss, dass eine Filiale in einer Entfernung von maximal 2000 Metern erreichbar ist. Und: "In Orten, in denen wir von den Vorgaben her vertreten sein müssen, in denen aber kein geeigneter Betreiber für eine Filiale gefunden werden kann, betreiben wir Filialen vorübergehend mit eigenem Personal".

Solche "Interimsfilialen" seien für Kunden und auch für die Post allerdings keine ideale Lösung, weil sie meist nicht wirtschaftlich betrieben werden können und keine geeigneten Öffnungszeiten bieten. Laut Bürgermeister Edgar Knecht laufen derzeit Gespräche mit einem Nachfolger. Es gab Überlegungen, die Postfiliale im neuen Rathaus samt Dienstleistungszentrum unterzubringen. Dies hätte sich aber zerschlagen. Wie es mit einer Postfiliale in Lobbach weitergeht, ist also weiter offen.