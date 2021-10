Von Agnieszka Dorn

Lobbach-Waldwimmersbach. Seit dem Wochenende hat Lobbach offiziell einen weiteren Kunstrasensportplatz. Einen solchen gab es bisher bereits im Ortsteil Lobenfeld bei der SG Lobenfeld. Der neue Platz im Ortsteil Waldwimmersbach wurde nun am Wochenende schon gut in Beschlag genommen. Familien mit Kindern kickten dort und tobten sich in einem kleinen Fußballparcours aus.

"Nun ist es geschafft", sagte Jörg Bürgermeister, der Erste Vorsitzende des SV Waldwimmersbach, bei der offiziellen Einweihung. Nach langer Zeit des Träumens sei ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Das alte, ausgediente und unbrauchbar gewordene Tennenfeld habe sich in eine wunderschöne, moderne und multifunktionelle Sportanlage verwandelt. Mit Träumen von einer neuen Sportanlage sei es natürlich nicht getan gewesen, berichtete Jörg Bürgermeister weiter. Um diese zu realisieren, sei eine umfangreiche, konstruktive und ergebnisorientierte Zusammenarbeit aller Beteiligten nötig gewesen.

Bei der Einweihung waren unter anderem Bürgermeister Edgar Knecht, seine Heiligkreuzsteinacher Amtskollegin Sieglinde Pfahl als Vorsitzende von Leader Neckartal-Odenwald und Henrik Westerberg von der Dietmar-Hopp-Stiftung anwesend. Das Gelände gehört der Gemeinde, die das Projekt mitfinanziert hat. Weiterhin flossen rund 119.000 Euro aus dem Leader-Förderprogramm für ländlichen Raum. Leader fördert Projekte auf dem Land, damit Kommunen attraktiv bleiben und Menschen nicht vom Land in die Stadt ziehen. Und auch die Dietmar-Hopp-Stiftung hat den neuen Sportplatz finanziell unterstützt. Die geplanten Baukosten beliefen sich auf rund 250.000 Euro. Wie viel der Platz letztendlich wirklich gekostet hat, ist offen.

Er freue sich, dass Lobbach einen weiteren Sportplatz habe, sagte Bürgermeister Edgar Knecht. Auch die Grundschule werde den Platz im Sommer für den Sportunterricht nutzen. Der Platz ist unterteilt in ein Fußball- und in ein Beachvolleyballfeld. Der Beachvolleyballplatz wurde auch schon von Spechbachern genutzt und steht für Sportbegeisterte aus Nachbarorten zur Verfügung. Der Sportplatz ist für Spiele der E- und F-Jugend gedacht. Sie freue sich, dass Leader zur Umsetzung solch eines tollen Platzes beigetragen habe, erklärte Sieglinde Pfahl. Zu verdanken sei es dem hartnäckigen Engagement des SV Waldwimmersbach, denn nach Vorstellung des Sportplatzprojekts wurde die finanzielle Förderung erst nach dem dritten Antrag Ende vergangenen Jahres genehmigt.

Eigentlich sei die Einweihung des Platzes mit gutem Essen, Bier, Turnieren und viel Spaß geplant gewesen, so Jörg Bürgermeister. Man habe sich aufgrund der Corona-Hygienemaßnahmen aber dazu entschlossen, ein solch großes Fest nicht stattfinden zu lassen und stattdessen die Einweihung etwas kleiner zu halten. Sichtbar Spaß hatten alle dennoch. Von Leader Neckartal-Odenwald gab es zudem eine Plakette für den Platz. Unter anderem steht darauf, dass die EU in die ländlichen Gebiete investiert.