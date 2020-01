Für den Bau des neuen Rathauses in Waldwimmersbach hat der Gemeinderat weitere Arbeiten in Auftrag gegeben. Foto: A. Dorn

Lobbach. (agdo) Nach dem Spatenstich für den Neubau des Rathauses samt Dienstleistungszentrum geht es voran. Wenn alles nach Plan läuft, dann wird das Großprojekt in Waldwimmersbach Ende 2020 fertig sein. Die Erdarbeiten sind abgeschlossen und die Baugrube ausgehoben. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats standen die Vergaben des Gerüstbaus, der Schlosserarbeiten sowie von Sanitär sowie Lüftung an.

Bürgermeister Edgar Knecht schilderte zunächst das Vorgehen bei Ausschreibungen. Im Fall des Rathausneubaus ist das Planungsbüro Zapf Gewerbebau aus Sinsheim für Ausschreibungen zuständig. Wenn Angebote eingegangen seien, erfolge eine Submission, bei der die Angebote geprüft werden. Danach rechne man die Angebotspreise samt Leistungen durch und erstelle in Abstimmung mit dem Verbandsbüro einen Vorschlag, der dann auf der Beschlussvorlage der Räte landet. "Vorgeschlagen wird der beste Bieter", so Knecht weiter. Das muss laut Knecht übrigens nicht zwingend dergünstigste sein.

Im Fall des Gerüstbaus war es die Firma Schnabel aus Mosbach, die für den Gerüstbau das günstigste Angebot von rund 20.200 Euro Brutto abgab. Uwe Knecht (SPD) fragte, warum seit einiger Zeit die Angebotsfirmen namentlich nicht mehr genannt werden, sondern nur die Firma, die den Zuschlag bekommen soll. Das liege an der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, entgegnete Knecht. Allerdings könnten die Räte bei Bedarf Auskunft über die anderen Firmen bekommen, müssten aber Stillschweigen darüber wahren.

Weiter ging es mit Schlosserarbeiten. Den Zuschlag bekam die Firma Herzog-Kröber aus Sinsheim, die mit rund 85.000 Euro brutto das günstigste Angebot abgegeben hatte. Ludwig Christ (SPD) machte die enorme Preisspanne der verschiedenen Bieter etwas stutzig, denn das teuerste Angebot war fast doppelt so hoch wie das günstigste. Wie das komme, fragte er.

"Es gibt Firmen, die so gut wie keine Kapazitäten frei haben", sagte Knecht. Diese seien auf weitere Aufträge nicht angewiesen und setzen Angebote höher an. Ihnen sei es gleichgültig, ob das Angebot angenommen werde oder nicht, so Knecht. Den Zuschlag für Sanitär- und Lüftungsarbeiten bekam die Firma Flicker aus Fahrenbach mit einer Summe in Höhe von rund 71.000 Euro. Für alle erwähnten Firmen gab es einstimmig grünes Licht.