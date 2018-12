Lobbach. (agdo). Mit einem schnellen "Schnipp-schnapp" war das rote Band mit der Aufschrift "Herzlich Willkommen im Penny-Markt Lobbach" durchgeschnitten: Der neue Discounter im Gewerbegebiet war offiziell eröffnet. Der lange gehegte Wunsch der Gemeinde, einen Nahversorger am Ort zu etablieren, war damit in Erfüllung gegangen.

Etliche Minuten vor der Eröffnung standen auch schon die ersten Kunden mit den Einkaufswagen vor der Tür. Eröffnet wurde zudem eine Filiale der Bäckerei Dussinger in einem Extra-Bereich des Markts. "Mit der heutigen Eröffnung des Penny-Marktes und der Filiale der Bäckerei Dussinger führt die Gemeinde Lobbach einen langen Weg erfolgreich zum Ziel", sagte Bürgermeister Edgar Knecht bei der offiziellen Eröffnung.

Ab jetzt stehe der Region ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln und Waren zur Verfügung. Gekommen waren Knechts Amtsvorgänger Heiner Rutsch, der die Weichen für die Ansiedlung eines Lebensmittel-Discounters gestellt hatte, etliche Gemeinderäte, die Verantwortlichen des Penny-Marktes und Jürgen Machmeier, Geschäftsführer des Investors, der Inwo-Bau GmbH aus Sandhausen. Er freue sich, dass in Lobbach und den umliegenden Gemeinden die Nahversorgung nun garantiert sei, so Machmeier.

Lobbach könne einen zentralen und wichtigen Punkt des gerade in Aufstellung befindlichen Gemeindeentwicklungskonzepts abhaken, freute sich Rathauschef Edgar Knecht. Vor fünf Jahren wurden mit der Änderung des Bebauungsplans Spitzäcker III die Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Nahversorgers geschaffen. Der Spatenstich ging am 9. April 2018 über die Bühne, knapp neun Monate später wurde der Discounter jetzt fertiggestellt. Man sei vor der geplanten Zeit fertig geworden, betonte Andreas Plein, Penny-Verkaufsleiter für den Bereich Odenwald. Für die Eröffnung war ursprünglich eigentlich erst der 18. Dezember anvisiert.

Auf 756 Quadratmetern Verkaufsfläche - ohne Bäckerei - gibt es alles, was man so braucht. Bürgermeister Knecht füllte denn auch gleich seinen Einkaufswagen mit etlichen Nikoläusen. 55 Parkplätze stehen zur Verfügung. Zehn Mitarbeiter hat der Markt, der übrigens eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach hat. Auch in der Bäckerei Dussinger mit ihren sechs Mitarbeitern gingen erste Brötchen und süße Teilchen über die Theke. Dort lädt ein großer Sitzbereich zum Verweilen ein.