Von Benjamin Miltner

Lobbach-Lobenfeld. Der Brand einer Scheune auf dem Gelände des Golfclubs Heidelberg-Lobenfeld hat am Sonntag um kurz vor 20 Uhr zu einen Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Rund 120 Einsatzkräfte waren zeitweise zugange, um das Feuer nahe des Lobbacher Ortsteils Lobenfeld unter Kontrolle zu bekommen. Es sollte eine lange Nacht werden: Erst gegen 6 Uhr am Montagmorgen waren die letzten Glutnester des Gebäudes gelöscht. Die Scheune war komplett niedergebrannt, der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 70 000 Euro. Die Ursache ist unklar.

„Als wir mit dem ersten Fahrzeug ankamen, stand die Scheune schon im Vollbrand“, sagt Thomas Geiß, Kommandant der Lobbacher Feuerwehr und Leiter des Einsatzes. „Es war sofort ersichtlich, dass hier nichts mehr zu retten war“, betont er auf Nachfrage der RNZ. Schnell war auch klar, dass keine Personen zu retten waren und sich in der Scheune auch keine Gefahrenstoffe befanden.

Es ging um Schadensbegrenzung, sprich einen Übertritt der Flammen auf nahe stehende Bäume zu verhindern – was gelang. Dabei halfen zwei glückliche Fügungen: Erstens der starke Dauerregen am Abend und in den Tagen zuvor. Und zweitens ein Löschteich, der sich nur wenige Meter von der Scheune entfernt befand. „Das hat die Wasserversorgung leicht gemacht“, so Geiß.

Schwierig war es dagegen, die insgesamt 15 Einsatzfahrzeuge der Wehren aus Lobbach, Waldwimmersbach, Neckargemünd, Eschelbronn, Epfenbach und Aglasterhausen zu koordinieren. Es gibt nur einen geteerten Feldweg zur Scheune, die zweite Zufahrt über den Golfplatz schied angesichts der durchnässten Waldwege für die schweren Feuerwehrautos aus. „Die vielen Einsatzkräfte haben das hervorragend gemeistert“, betonte Edgar Knecht. Lobbachs Bürgermeister war als Feuerwehrmann selbst im Einsatz und löschte bis tief in die Nacht mit.

Die abgebrannte Scheune liegt direkt am Biddersbach am südwestlichen Rand der Golfanlage. Sie gehört zum ehemaligen Klingentaler Hof. Wo früher einst Schafe untergebracht waren, lagerte der Golfklub nun Geräte für die Platzpflege. Allerdings keine Rasenmäher oder Geräte, die für die tägliche Pflege nötig wären, wie Joachim Hinz betont. Der Präsident des Golfklubs machte sich noch am Sonntagabend und auch bei der Begehung mit der Kriminalpolizei am Montag ein Bild vor Ort. Ob die Scheune wieder aufgebaut werde, sei noch nicht entschieden.

1998 war der Golfklub schon einmal von einem Feuer heimgesucht worden. Damals hatte ein Defekt in der Dunstabzugshaube den Brand ausgelöst und das Klubhaus völlig zerstört. Was diesmal das Feuer auslöste, ist noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge geben können, die sich am Sonntag nach 19 Uhr in der Nähe des Brandortes aufgehalten haben. Wird etwa Brandstiftung vermutet? „Nein. Wir ermitteln in alle Richtungen“, betonte Polizeisprecher Norbert Schätzle.

Update: Montag, 7. Oktober 2019, 19.47 Uhr