Lobbach. (pol/fre/mare) In Lobbach ist es am Sonntagabend gegen 19.50 Uhr beim Golfclub Heidelberg-Lobenfeld zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stand eine Scheune am Biddersbacher Hof in Vollbrand und brannte vollständig nieder. Verletzte gab es offenbar keine.

Am Montagvormittag haben Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 70.000 Euro. In der völlig niedergebrannten Scheune waren Arbeitsgeräte des angrenzenden Golfclubs gelagert.

Die Ursache ist nach wie vor unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um den Golfclub Lobbach gemacht haben, insbesondere Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge geben können, die sich am Sonntagabend nach 19 Uhr in unmittelbarer Nähe des Brandortes aufgehalten haben, bittet die Polizei, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1744444, in Verbindung zu setzen.

Update: Montag, 7. Oktober 2019, 16.44 Uhr