Lobbach. (agdo) Irgendwann trifft es jeden mal: Die Rede ist vom Tod. Somit kommt auch die Frage auf, wie Angehörige bestattet werden sollen. Bestenfalls befasst man sich vor seinem Ableben noch selbst mit dem Thema. In der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats stand die Erweiterung der Urnenstelen auf den Friedhöfen in Waldwimmersbach und Lobenfeld auf der Tagesordnung sowie die Neuanlage eines "Gartens der Erinnerung" in Waldwimmersbach.

Die Zeit drängt: In Waldwimmersbach seien noch zwei Urnenkammern frei, sagte Bürgermeister Edgar Knecht, in Lobenfeld gibt es noch deren fünf. Auf beiden Friedhöfen soll bekanntlich ein "Garten der Erinnerung" entstehen, der sich am Friedwaldkonzept anlehnt, aber individuell gestaltet werden soll.

Das Gremium stand nun vor der Entscheidung in Waldwimmersbach: Entweder - man weiß schließlich nicht, wie schnell die Urnenplätze belegt sein könnten - zuerst weitere Stelen aufstellen zu lassen. Oder zunächst den Garten der Erinnerung in Angriff zu nehmen und im Zuge dessen weitere Stelen aufzustocken. Rathauschef Knecht plädierte dafür, den Garten der Erinnerung vorzuziehen.

Das Gremium war sich uneinig. Der Garten der Erinnerung sei eine tolle Sache, meinte Ludwig Christ (SPD), aber wenn man Pech habe, seien die zwei restlichen Urnenkammern schneller belegt, als man denke. Christ war der Meinung, zunächst die Urnenstelen aufzustocken und dann den Garten der Erinnerung anzulegen. "Jeder hofft, dass er 120 Jahre alt wird, aber meistens kommt es so nicht", bekräftigte Ludwig Christ. Dem schloss sich Wolfgang Kuhnle (CDU) an. Seine Parteikollegin Birgit Sauerzapf sah es ein wenig anders. Sie glaube der Garten der Erinnerung werde gut angenommen und die Urnenstelen seien ein Auslaufmodell. "Dann haben wir Urnenstelen, die keiner haben will", so Saueressig.

Wie viele Plätze der Garten der Erinnerung haben werde, fragte Jörg Bürgermeister (CDU). "Das hängt davon ab, wie wir ihn anlegen", so Knecht, es könnten 30 oder 40 sein. Und: Der Garten der Erinnerung werde wahrscheinlich die günstigere Bestattungsform, fügte er hinzu. Hinzu kommt, dass bei den Stelen Blumenschmuck laut Rathauschef verboten ist. Eigentlich. Gehalten wird sich nämlich nicht immer daran ...

Indes plädierte Uwe Knecht (SPD) dafür, den Garten so schnell wie möglich in Waldwimmersbach anlegen zu lassen. Letztendlich wurde mit neun zu drei Stimmen beschlossen, den Garten der Erinnerung in Waldwimmersbach als erstes anzugehen und die Stelen außen vor zu lassen. Zudem wurden für die Haushaltsberatungen 2019 die Urnenstelen auf beiden Friedhöfen sowie in Lobenfeld der Garten der Erinnerung vorgemerkt.