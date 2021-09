Lobbach-Waldwimmersbach. (pol/rl) Kurz vor 14 Uhr wurde der Brand eines Hauses in der Hauptstraße in Waldwimmersbach gemeldet. Der Brand in dem älteren Haus konnte innerhalb von einer Stunde gelöscht werden. Gegen 15 Uhr meldete die Polizei, dass bereit die Nachlöscharbeiten stattfänden, um ein Aufflammen möglicher Glutnester zu verhindern.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen, wurde niemand verletzt, da zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand im Haus war. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Hauptstraße ist weiterhin gesperrt.

Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen.

Update: Montag, 20. September 2021, 15.22 Uhr