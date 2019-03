Steht auf der Liste geplanter Sanierungen: der Kindergarten in Waldwimmersbach. Foto: A. Dorn

Lobbach. (agdo) 65 Projekte sind aufgelistet, aber das bedeute nicht, dass alle Maßnahmen bis zum Jahr 2025 umgesetzt werden können. Das sagte Bürgermeister Edgar Knecht in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Knecht stellte das "Gemeindeentwicklungskonzept Lobbach 2025" vor, das bei der Einwohnerversammlung am 12. März präsentiert werden soll. Das Konzept basiert auf Anregungen und Ideen der Lobbacher. Mit der Bürgerbeteiligung an der Entwicklung der Gemeinde löste Knecht ein Wahlversprechen ein.

Verschiedene Vorhaben wurden als Schwerpunkte des Gemeindeentwicklungskonzepts festgelegt: die neue Ortsmitte in Waldwimmersbach samt dem Rathausneubau, die Sanierung des Waldwimmersbacher und Lobenfelder Kindergartens, die Sanierung der Maienbach- und Wimmersbachhalle sowie die Sanierung beziehungsweise Ertüchtigung der Feuerwehrhäuser in beiden Ortsteilen. Weiterhin sollen Vereine, Vereinigungen, Gruppen und Organisationen gestärkt werden, denn der Ort lebt von dessen Existenz. Stärken möchte man auch den Einzelhandel, den Nahversorger und natürlich den Schulstandort. Bekanntlich ziehen Familien dorthin, wo es eine Grundschule gibt. Umgesetzt werden soll auch ein neues Gewerbegebiet, "Spitzäcker IV". Vorantreiben will man zudem den Hochwasserschutz und den Breitbandausbau.

Edgar Knecht ging auf wesentliche Punkte genauer ein: Bekanntlich sollen die Lobbacher mit dem Rathausneubau auch einen neuen Ortsmittelpunkt mit einem Dienstleistungszentrum bekommen. Das Gelände soll einen schönen Bachlauf und eine kleine Parkanlage bekommen; das alles soll zudem an einen neuen Rad- und Fußweg angebunden werden, so Knecht.

Zum Thema Kinder, Jugend und Sport plant man Folgendes: Hinter der Grundschule soll eine kleine Sportanlage entstehen. Der Außenbereich des Waldwimmersbacher Kindergartens soll neu gestaltet werden. Um die Sicherheit der Lobbacher zu gewährleisten, sollen in jedem Ortsteil die Feuerwehrhäuser saniert werden. Zudem sind weitere Geschwindigkeitsbegrenzungen im Ort vorgesehen, gab der Rathauschef bekannt.

"An Bedeutung gewinnen weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes", sagte Edgar Knecht: Man plane, den Schutz in der Ortslage Waldwimmersbach und die Fremdwasserbeseitigung am Hackenberg zu stärken.

Weiterhin bekommen die Friedhöfe in beiden Ortsteilen einen "Garten der Erinnerung", in Waldwimmersbach hat man damit schon begonnen. Auch zum Thema "Bauen und Wohnen" soll sich einiges tun: Im Ort gibt es Baulücken in bestehenden Baugebieten - hier sollen die Grundstückseigentümer kontaktiert werden. Vielleicht sei dort eine Bebauung umsetzbar, so Knecht. Das Gremium gab dem Konzept einstimmig grünes Licht.