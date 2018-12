Der in den 60er Jahren eröffnete Lingentaler Hof galt lange als "Leimens gute Adresse", zum Jahresende ist zumindest unter der Familie Weber-Stahl Schluss. Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Leimen-Lingental. Erst war es nur ein Gerücht, jetzt ist es Gewissheit: Das Hotel-Restaurant Lingentaler Hof stellt zum Jahresende seinen Betrieb ein. Bereits seit dem 18. Dezember ist das Restaurant, in dem einst auch Boris Becker ein- und ausging, geschlossen. Auch wurden keine neuen Gäste mehr angenommen. Das bestätigt Inhaberin Doris Weber-Stahl auf RNZ-Nachfrage: "Nach 56 Jahren geht eine Ära zu Ende."

Die 54-Jährige beteuert, dass es für sie und ihren ein Jahr älteren Mann Christian keine andere Alternative gab, als den Hof zu verkaufen. Auf die Frage nach dem Warum spricht Weber-Stahl von "vielen Punkten", von denen der wichtigste die Gesundheit ihres Mannes sei: "Er war vor drei Jahren ziemlich krank, hat sich aber wieder aufgerappelt." Trotzdem sei ihnen klar geworden, dass der Stress, einen solchen Betrieb zu führen, ihm auf Dauer nicht guttun würde.

Der Lingentaler Hof wurde 1961/62 unter der Leitung von Edda und Manfred Weber-Stahl erbaut. Eröffnet wurde das Hotel-Restaurant 1962. Schnell erwarb es sich den Ruf als "Leimens gute Adresse", nicht zuletzt aufgrund des Küchenkonzepts, das auf regionale Speisen mit saisonal frischen Zutaten setzt. In den Jahren 1991 und 1992 entschied sich die Familie, sowohl das Restaurant als auch die Hotelzimmer zu erweitern. Acht Doppelzimmer und sieben Einzelzimmer boten fortan Platz für maximal 23 Gäste. Im Jahr 2002 übergaben Edda und Manfred Weber-Stahl die Führung des Lingentaler Hofs an ihren Sohn Christian und dessen Frau Doris. 2006 verstarb der Seniorchef Manfred Weber-Stahl, seine Frau Edda arbeitet bis heute im Betrieb mit. 2012 feierte das Hotel-Restaurant Lingentaler Hof sein 50-jähriges Bestehen. lew

Und eine Übergabe des Lingentaler Hofs an die eigenen Kinder? "Das kam nicht infrage", erklärt die 54-Jährige. "Wir haben keine Nachfolger, unsere Töchter machen etwas ganz anderes." Die Ältere, 30 Jahre alt, arbeite als Lehrerin, und die 20-Jährige studiere ebenfalls auf Lehramt. Schweren Herzens hätten sie sich daher dazu entschlossen, einen Immobilienberater zu kontaktieren, der einen Käufer suchen sollte. Und er wurde fündig.

Wie Weber-Stahl berichtet, habe sich Anfang Dezember eine Familie aus Walldorf bei ihnen gemeldet, die den Lingentaler Hof als Kapitalanlage erwerben wollte. "Es ging alles relativ schnell." Um wen es sich handelt? Einen Namen will die Noch-Inhaberin nicht nennen, in Rücksprache mit den Käufern erklärt sie: "Die Familie möchte nicht im Vordergrund stehen." Vielmehr sei es so, dass diese plane, das Hotel-Restaurant ab dem Frühjahr 2019 zu verpachten.

"Was dann kommt, steht noch in den Sternen", meint Weber-Stahl. Ob überhaupt der Name Lingentaler Hof bestehen bleibt, unter dem sich das Hotel-Restaurant über die Jahrzehnte bei seinen Gästen den Ruf als "Leimens gute Adresse" erworben hat? "Ich denke schon", sagt Weber-Stahl. Mit Sicherheit könne sie es aber nicht sagen.

Christian und Doris Weber-Stahl räumen derzeit auf: Sie wollen alles in ordentlichem Zustand übergeben. Foto: Welker

Diese ungewisse Zukunft hätten sie und ihr Mann auch den langjährigen treuen Gästen mitgeteilt. Diese persönlich zu kontaktieren, sei für das Ehepaar selbstverständlich gewesen. "Die meisten waren sehr traurig, es gab aber auch viel Verständnis für unsere Situation." Den Gästen und der Familie danke sie für deren Rückhalt. Den neuen Inhabern wünscht sie viel Erfolg.

"Mit den Käufern sind wir mehr als einverstanden", betont Weber-Stahl. Für sie und ihren Mann gelte es jetzt, aufzuräumen und zu putzen, um den Familienbetrieb Lingentaler Hof nach 56 Jahren in einem ordentlichen Zustand in neue Hände zu übergeben.