Region Heidelberg.(bmi/cm/lesa/lew/luw) Holz, Stahl, Kunststoff: Materialien wie diese sind aktuell besonders schwer aufzutreiben – was schon bei kleinen Arbeiten am Eigenheim für ärgerliche Mehrkosten und Verzögerungen sorgt, verursacht auch auf einigen Baustellen in der Region Probleme. Die RNZ hat sich vor diesem Hintergrund nach dem aktuellen Stand größerer Projekte rund um Heidelberg erkundigt:

> In Meckesheim sind die Baustellen von den Lieferengpässen "definitiv betroffen", berichtet Maik Brandt auf Nachfrage. Allen voran nennt der Bürgermeister den Neubau des evangelischen Kindergartens. Hier habe eine der ausführenden Firma bei der Materialbestellung einen Fehler begangen. Die Neubestellung nach Bemerken des Fehlers habe Wochen gedauert, wohingegen so etwas früher nur wenige Tage gekostet hätte. "Eine Schuldzuweisung ist hier nicht sinnvoll", meint Brandt: "Die Lieferengpässe betreffen alle Gewerke, egal ob Metall oder Holz." Das Bauamt habe Material von einer anderen Firma an die betroffene Firma vermittelt, um den Arbeitsfluss auf der Baustelle am Laufen zu halten. Ein weiteres Beispiel nennt Brandt in Form der Sanierung des Alten Rathauses. Seit den Ausschreibungen seien die Preise stark angestiegen. Er betont: "Es ist wirklich traurig, wenn Firmen teilweise Kapazitäten haben, aber nicht starten können, weil kein Material da ist. Durch das Zusammenspiel von Firmenkapazität und Materialengpass werden dann die Probleme potenziert." Darüber hinaus sei festzustellen, "dass Firmen Probleme haben, uns Angebote zu erstellen, da sie bei den Zwischenhändlern keine Preisbindung bekommen. Die Berechnungen werden so sicher nicht einfacher."

> In Bammental wird in der Reilsheimer Straße gerade am Ortsausgang Richtung Gauangelloch ein Kreisel gebaut. Die Arbeiten rund um die Einmündung der Langheckenstraße sind der finale Abschnitt der im März 2018 gestarteten Sanierung der Kreisstraße K 4160. Immer wieder gab es Verzögerungen, zuletzt durch große Regenmengen – Lieferengpässe sind oder waren dagegen nie ein Problem. "Wir haben das Glück, dass alle Materialien schon abgerufen und vor Ort sind", berichtet Bauamtsleiter Oliver Busch auf RNZ-Nachfrage. Auch bei der zweiten großen Straßenbaustelle im Ort – der Sanierung des Hermann-Löns- und Bammertsbergwegs – ist die Versorgung bis Ende des Jahres gesichert. Anders sieht es beim Kita-Neubau im Sportzentrum aus: Während innen Endmontagen laufen, fehlen für den Außenbereich die angeforderten Betonsteine. "Auf die warten wir schon einen Monat – und es werden noch ein paar Wochen dazukommen", weiß Busch. Die Eröffnung der Kita zum neuen Schuljahr ist nicht gefährdet – nur vorerst eben ohne Außenbereich am Wald.

> In Neckargemünd hat Ralph Dreher erst vor wenigen Tagen die Nachricht erhalten, dass einzelne Produkte der Lüftungsanlage für die Sanierung seines Bahnhofsgebäudes eine Lieferzeit von 20 Wochen haben. "Im Moment ist es echt schwierig", betont der Investor. "Es funktioniert nur mit einem bestehenden Netzwerk an Handwerkern – sonst ist man aufgeschmissen." Auf ein solches könne er glücklicherweise auch bei einem anderen Projekt in Eberbach zurückgreifen, erklärt Dreher. Hier sage ihm der Generalunternehmer aber immer: "Jeder Preis, den ich heute nenne, ist morgen nicht mehr gültig." In Neckargemünd hatte Dreher bisher Glück: Als die Lieferengpässe und Preisexplosionen beim Holz aufkamen, war der Dachstuhl schon erneuert. Und auch der Fensterbauer war fertig. Für Verzögerungen sorgten Verhandlungen mit der Denkmalschutzbehörde und die Reaktivierung der Gaststätte statt dem Umbau zu mehreren Ladengeschäften. Die Eröffnung der Gaststätte ist nun für Herbst geplant. Und Dreher verrät: Das Obergeschoss wird nicht an Unternehmen vermietet. In die frühere Wohnung der Familie von Bürgermeister Frank Volk wird der Investor selbst mit Frau und Kind einziehen.

> In Leimen gibt es bei der Gleiserneuerung in der Leimener Römerstraße laut Florian Benz, Sprecher der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), derzeit keine Lieferengpässe und dadurch bedingte Verzögerungen. "Der Hintergrund ist, dass wir hier mit großen Bauteilen wie Schienen, Masten oder Pflaster hantieren", erklärt der Sprecher. "Diese werden teilweise ein halbes oder ganzes Jahr im Voraus, manchmal sogar zu Beginn der Baumaßnahme bestellt." Die jetzige Knappheit betrifft seiner Einschätzung nach entsprechend eher kleinere, spontane Baustellen. Die Großbaustelle Römerstraße ist dagegen weiterhin gut im Zeitraum – beziehungsweise diesem etwas voraus: Wie Benz mitteilt, kann die fünfte und letzte Bauphase der seit März 2020 laufenden Arbeiten vorgezogen werden.

> In Dossenheim entsteht auf dem Raiffeisenplatz gerade ein neuer Komplex aus sechs Mehrfamilienhäusern mit 40 Wohnungen und je zwei zwei Arztpraxen und Tiefgaragen. "Der Rohbau war bereits im Frühjahr und somit vor der großen Verknappung und Preissteigerung der Baustoffe abgeschlossen", berichtet Ulrich Ehrhard, einer der drei Geschäftsführer vom ausführenden Bauunternehmen "A. Altenbach" aus Heidelberg. Zumindest auf dieser Baustelle wirken sich also die etwa beim Stahl um bis zu 80 Prozent gestiegenen Kosten und Lieferengpässe nicht aus. Aber auch bei den aktuell laufenden Gewerken in Dossenheim gebe es das eine oder andere Problem, Verzögerungen und Preissteigerungen. "Beschläge für den Fensterbauer waren nicht mehr zu bekommen, Wärmedämpfer, Putz- und Dämmmaterialien ebenso vergriffen und verteuert", so Ehrhard. Dank des breiten Firmen-Netzwerkes wurden aber jeweils Alternativen gefunden. "Wir mussten teils Preissteigerungen in Kauf nehmen, liegen aber im Zeitplan", sieht der Geschäftsführer der geplanten Fertigstellung im April 2022 optimistisch entgegen.

> In Sandhausensind die Arbeiten am Friedrich-Ebert-Schulzentrum nach Angaben von Gemeindesprecher Jochen Denker "aktuell noch nicht von der Knappheit an Baumaterialien betroffen". Für die seit Sommer 2019 laufende energetische Sanierung des Schulgebäudes sind Gesamtkosten von rund 7,4 Millionen Euro veranschlagt. "Der überwiegende Teil der Aufträge wurde bereits vor einigen Monaten vergeben", erklärt Denker. "Die Baumaterialien wurden von der Firmen rechtzeitig bestellt." So seien auch etwaige Auswirkungen auf die Gesamtkosten "noch nicht feststellbar". Um die Richtlinien für die Bewilligung von Fördergeldern seitens des Landes zu erfüllen, muss das Großprojekt bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hieß es, dass man aktuell sogar vor dem Zeitplan liege und dies bereits im ersten Halbjahr 2022 der Fall sein könnte. In ebenjener Sitzung wurden die letzten Gewerke beauftragt. Ob sich der Rohstoffmangel noch auf diese Gewerke auswirkt, kann laut Denker "noch nicht abgeschätzt werden".

> In Gaiberg gibt es laut Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel bei der Sanierung des Rathauses "Gott sei Dank keine Probleme" mit Lieferverzögerungen oder Rohstoffknappheit. Dies liege maßgeblich daran, dass die einzelnen Gewerke früh ausgeschrieben worden seien. Die zahle sich auch bei den aktuell laufenden Dacharbeiten aus. "Das Holz wurde schon vergangenes Jahr geordert und seither gelagert", so die Rathauschefin. Was die künftig anstehenden Gewerke angeht, drohen bislang ebenfalls keine Engpässe. "Ich hoffe, es geht weiterhin alles im Zeitplan", so Müller-Vogel.

> In Spechbachgibt es momentan keine Bauzeitverzögerungen durch Lieferengpässe, teilt Bürgermeister Werner Braun mit. Sowohl bei der Erschließungsmaßnahme "Am Taubenbaum" als auch beim Bau des Feuerwehrgerätehauses konnten Braun zufolge Verzögerungen dank frühzeitiger Bestellung durch die Baufirmen bisher verhindert werden. Nur in sehr geringem Umfang habe die Gemeinde auf andere Lieferanten oder gar auf gleichwertige Produkte ausweichen müssen. "Wir hoffen, dass dies auch bei den kommenden Arbeiten und den folgenden Gewerken so funktionieren wird", meint Braun.