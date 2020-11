Eppelheim. (cm) Patricia Rebmann sorgt in diesen Tagen in Eppelheim für Aufsehen – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Bürgermeisterin lässt die Fenster ihres Hauses in der Wieblinger Straße hell erstrahlen. Aber nicht mit irgendwelchen ganz normalen Lichterketten, sondern mit Gießkannen. Wie bitte? Ja, in vier Fenstern ihres Hauses lässt Rebmann derzeit Gießkannen leuchten.

Bereits im vergangenen Jahr habe sie die besonderen Lampen bei einem örtlichen Elektrogeschäft entdeckt – und gekauft, erzählt Patricia Rebmann auf RNZ-Anfrage: "Ich fand die einfach toll", ergänzt sie. "Meine Kinder sind inzwischen groß und basteln zu St. Martin keine Laternen mehr." Deshalb dachten sich die Rathauschefin und ihre Tochter, dass sie die Gießkannen zum Martinstag in die Fenster stellen könnte – vor allem, da es wegen der Corona-Pandemie auch in Eppelheim keinen Martinszug gab und dazu aufgerufen wurde, Fenster leuchten zu lassen und bei Spaziergängen zu bewundern. "Ich predige das ja nicht und beteilige mich dann nicht", so Rebmann.

Inzwischen sei sie schon häufig auf die außergewöhnliche Beleuchtung angesprochen worden, berichtet die Rathauschefin und gesteht: "Alles was leuchtet, fasziniert mich." In den Gießkannen stecken übrigens sparsame LED-Lampen, die mit Strom von Rebmanns Photovoltaikanlage auf dem Hausdach leuchten.

Lange werden diese aber nicht mehr im Fenster stehen. Denn zu Weihnachten dekoriert die Bürgermeisterin die Fenster um. "Es wird wieder leuchten, aber anders", verspricht sie. Hierfür habe sie einen großen Fundus im Keller. "Da lebe ich mich künstlerisch aus", sagt sie. "Es kann auch bunt sein, wichtig ist aber vor allem, dass es hell ist." So wolle sie den Eppelheimern in der Adventszeit eine Freude machen. Ganz so ausgefallen wie die Gießkannen wird die Weihnachtsbeleuchtung aber wohl nicht.