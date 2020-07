Von Nicolas Lewe

Leimen/Sandhausen/Walldorf. "Keine Sorge, die Wasserversorgung ist gesichert." Dies aus dem Mund von Bruno Sauerzapf zu hören, ist beruhigend. Der 76-jährige ehemalige Erste Bürgermeister Leimens ist Geschäftsführer des Zweckverbands Wasserversorgung Hardtgruppe (ZWH). Diesem gehören die Verbandsgemeinden Leimen und Sandhausen sowie Walldorf an. Somit versorgt die Hardtgruppe insgesamt fast 60.000 Bürger mit Trinkwasser. 2014 feierte der im Jahr 1914 gegründete Wasserzweckverband sein 100-jähriges Bestehen.

Die Wasserabgabe liegt nach Angaben von Sauerzapf inzwischen – auch aufgrund der zuletzt sehr trockenen Sommermonate – bei rund 3,6 Millionen Kubikmeter im Jahr. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 lag die Wasserabgabe noch bei "nur" etwa 3,1 Millionen Kubikmetern. Alleine der Tageshöchstverbrauch im Jahr 2019 habe 16.000 Kubikmetern betragen. Ein Wert, der das Verbandsnetz, das sich ausschließlich aus Grundwasser speist, an die Grenzen seiner Kapazität gebracht habe. Aufs Jahr hochgerechnet wären das über 5,8 Millionen Kubikmeter. Die jährlich 3,6 Millionen Kubikmeter werden, so ist zu erwarten, nicht das Ende der Fahnenstange sein. Über einen Bezug von Bodenseewasser wie er im Bereich anderer Städte und Gemeinden gang und gäbe ist, habe man sich bei der Hardtgruppe trotzdem bislang keine tiefergehenden Gedanken gemacht. Zumal auch die Versorgungskapazität vom Bodensee ihre Grenzen hat. Neue Interessenten für die Teilnahme am rund 1700 Kilometer langen Bodenseewasser-Leitungsnetz, das vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg versorgt, werden derzeit gar nicht angenommen. Die Kommunen müssen andere Wege zum Ausbau der Trinkwasserversorgung finden.

Sauerzapf betont: "Die Hardtgruppe hat ein Recht für die Entnahme von Grundwasser für 5,7 Millionen Kubikmeter. Da das Hauptziel "die Sicherung der Trinkwasserversorgung hinsichtlich der Qualität und der Quantität" sei, werde derzeit das Wasserwerk in Sandhausen erweitert, um dem erhöhten Bedarf gerecht zu werden. 2,275 Millionen Euro fließen bereits in diesem Jahr in das Projekt, weitere 1,825 Millionen Euro sind im Jahr 2021 eingeplant, insgesamt sind es bis 2023 rund 4,15 Millionen Euro.

Weitere 8 Millionen Euro werden laut Hardtgruppe-Vermögensplan unter anderem in die Erneuerung des Wasserbehälters in Lingental, in die Brunnensanierung sowie in die Versorgungsleitungen nach Leimen und Sandhausen gesteckt. Das Ziel: Jede der drei Verbandsgemeinden soll mit zwei Leitungen versorgt werden. Selbst beim Ausfall einer Versorgungsleitung gäbe es so immer noch eine zweite Leitung zur Sicherung der Wasserversorgung. Erst vor Kurzem erfolgte der Spatenstich für die zweite Hauptversorgungsleitung zwischen dem Wasserwerk und dem Ortseingang Sandhausen.

"Die Wasserqualität der Hardtgruppe ist einwandfrei", sagt Sauerzapf. Ein Beleg dafür seien die über 100 Untersuchungen jährlich, welche durch externe, zertifizierte Labore durchgeführt werden. Neben fünf umfassenden Untersuchungen gibt es dem Geschäftsführer zufolge 48 Untersuchungen bei zwölf Entnahmestellen im Ortsnetz sowie 60 Untersuchungen der Brunnen. Beraten lasse sich der Zweckverband Hardtgruppe unter anderem von der Mannheimer MVV Energie Qualitätssicherung. Deren aktuelles Gutachten mache Hoffnung. Sauerzapf sieht sich bestätigt: "Die Neubildung von Grundwasser ist höher als die Entnahme."