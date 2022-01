Leimen/Sandhausen. (cm) Wie gleichen sich die Bilder: Auch in diesem Jahr liegen in Leimen zahlreiche Christbäume an den Straßen und warten auf ihre Abholung. Nur: Diese wird es nicht geben – zumindest nicht im traditionellen Sinne. Denn die Feuerwehr hat ihre Christbaumsammlung wegen der Entwicklung in der Corona-Pandemie abgesagt. Auch in anderen Orten wurden die Sammlungen abgesagt, doch in den meisten gab es Alternativen wie Container, in denen der Rest vom Fest entsorgt werden konnte.

Nicht so in Leimen und auch in Sandhausen nicht. Dort sollten die Menschen ihre Nadler zerkleinert in die Biotonne verfrachten oder zur AVR nach Wiesloch fahren. Was wieder viele nicht wussten oder bewusst ignorierten.

"Es liegen natürlich wieder Bäume in den Straßen, meiner Einschätzung aber weniger als letztes Jahr", teilte Stadtsprecher Michael Ullrich auf RNZ-Anfrage mit. "Wir werden die Leute bitten, diese selbst zu entsorgen – entweder zur AVR bringen oder kleinschneiden und in den Grünschnitt beziehungsweise die Bio-Tonne, falls möglich." Einen Schwerpunkt gebe es eigentlich nicht, das Ganze verteile sich eher gleichmäßig. Wie es mit den Weihnachtsbäumen am Straßenrand weitergeht, ist noch unbekannt.

Anders in Sandhausen: Hier ist der Bauhof schon aktiv geworden. Aber: "In Sandhausen hat die abgesagte Christbaumsammlung nicht zu einer vermehrten Entsorgung von Weihnachtsbäumen im Gemeindegebiet geführt", berichtet Rathaussprecher Jochen Denker. "Bisher haben die Kolleginnen und Kollegen unseres Bauhofs ein halbes Dutzend Bäume aufgelesen und entsorgt." Die Gemeindeverwaltung habe bereits vor Weihnachten darauf aufmerksam gemacht, dass die Weihnachtsbäume entweder in der Biotonne oder bei der AVR-Anlage in Wiesloch entsorgt werden können. "Wir freuen uns, dass diese Möglichkeiten gut angenommen werden", so der Gemeindesprecher weiter.