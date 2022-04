Auch der kürzlich vergrößerte Versickerungsteich an der Landesstraße L 598 in Sandhausen soll dem Schutz vor Hochwasser dienen. Das untere Bild zeigt (von links) Hakan Günes, Hans D. Reinwald und Joachim Förster bei der Unterzeichnung der Vereinbarung. Fotos: Alex/privat

Von Thomas Frenzel und Lukas Werthenbach

Leimen/Nußloch/Sandhausen. Gaiberg hat sie bereits, Bammental, Neckargemünd und Wiesenbach ebenfalls: Schon vor einiger Zeit haben diese Kommunen über ihren Gemeindeverwaltungsverband sogenannte Starkregen-Gefahrenkarten erstellen lassen. Bei unterschiedlichen Regenszenarien zeigen sie auf, wie sich Straßen zu reißenden Fließgewässern verwandeln und wo die Keller voll laufen. Die Leimbachanlieger Leimen, Nußloch und Sandhausen werden nun nachziehen. Wie schon in Nußloch befürworteten jetzt auch die Gemeinderäte von Leimen und Sandhausen den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Ziel, ein Starkregenrisikomanagement zu erstellen. Die drei Rathauschefs Hans D. Reinwald, Hakan Günes und Joachim Förster haben diese nun unterzeichnet.

Leimen

An den vergangenen Juli erinnerte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald. Nach heftigen Niederschlägen stand im Leimbach das Wasser bis fast an die Dammkrone. Schlimmeres konnte dadurch verhindert werden, dass in Nußloch Ableitungen geöffnet wurden und der Wasserspiegel so abgesenkt wurde. Allein mit Blick auf St. Ilgen, wo es viele Souterrainwohnungen gäbe, sei ein Starkregenrisikomanagement zur Vorsorge alles andere als Spielerei. Im Zusammenhang mit dem dringenden Hochwasserschutz durch eine seit vielen Jahrzehnten diskutierte Tieferlegung des Leimbachs sprach der OB von einer "unbefriedigenden" Situation. Er appellierte an die Bürgerschaft, parallel zur Stadt auch selbst beim Regierungspräsidium Karlsruhe Druck zu machen, damit bis zur Verwirklichung "nicht noch weitere Jahrzehnte" ins Land gingen.

Von einer "unumgänglichen Vorsorge" sprach Wolfgang Stern (CDU) mit Blick auf das Starkregenrisikomanagement. Auch Ralf Frühwirt (GALL) begrüßte die hier praktizierte Zusammenarbeit mit den Nachbarn als "sehr gut". Starkregen und Hochwasser machten an den Gemarkungsgrenzen nicht Halt, betonte Peter Sandner (SPD). Er erwähnte auch, dass er unlängst auf Bilder aus den 1950er-Jahren gestoßen sei. Sie zeigten die Leimener Heltenstraße, auf der sich nach Starkregen Schlamm und Geröll meterhoch ins Tal gewalzt habe. Vor solchen Gefahren sei man nicht gefeit, zumal – wie GALL-Frühwirt anmerkte – im Zuge des Klimawandels immer häufiger mit immer schlimmeren Starkregenereignissen zu rechnen sei.

Sandhausen

Auch in der Hopfengemeinde begrüßten die Ratsmitglieder das gemeinsame Vorgehen der drei Kommunen. Anna Maria Köhler (CDU) erinnerte an die früher "unvorstellbaren" Naturkatastrophen wie 2021 im Ahrtal. Da der "Regen vor Gemeindegrenzen keinen Halt" mache, sei eine Kooperation hier sinnvoll. Thorsten Krämer (SPD) rief den Starkregen vor einigen Jahren ins Gedächtnis, nach dem insbesondere im Gewerbegebiet mehrere Betriebe "unter Wasser standen". Ähnlich wie Leimens OB schlug auch Krämer den Bogen zur nur schleppenden Hochwasservorsorge: "Bei dieser Gelegenheit würden wir uns freuen, wenn die Maßnahmen, die für den Leimbach notwendig wären, auch durchgeführt werden." Volker Liebetrau (FDP) sprach sich auch dafür aus, zum Beispiel die Kanalisation auf ihre Beschaffenheit für Starkregen zu überprüfen. Zudem sei es angesichts der Hanglagen von Leimen und Nußloch sinnvoll, hier entsprechende Messungen vorzunehmen. Lukas Öfele (GAL) sprach nicht nur das Thema Hochwasser an, sondern auch eine von mehreren Ursachen wie zum Beispiel Flächenversiegelung. "Klimaschutz ist teuer, aber auch nichts im Vergleich zu dem Kostenaufwand durch die Schäden, die durch Unwetter entstehen würden."

Starkregenkarten

In den Berechnungen der Gefahrenkarten werden unterschiedliche Kriterien berücksichtigt. Die vorhandene Geländemodellierung und deren Versiegelung fließen hier genauso ein wie wasserableitende Bordsteine und die Leistungsfähigkeit der Kanalisation. Die dynamisch animierten Gefahrenkarten spielen die Starkregenereignisse in den drei Stufen "selten", "außergewöhnlich" und "extrem" durch; letzteres Szenario steht für Niederschläge von mehr als 100 Litern pro Quadratmeter und Stunde. Grundstücksgenau lässt sich dabei erkennen, mit welchen Überflutungen zu rechnen ist. Bei dem vereinbarten Starkregenrisikomanagement übernimmt Leimen die Federführung inklusive Auftragsvergaben. Die Kosten für alle drei Kommunen werden auf 100- bis 150.000 Euro geschätzt. Vom Land gibt es eine Förderung von 70 Prozent.

Info: Wie sich Starkregen auf die bereits untersuchten Gebiete von Bammental, Gaiberg, Neckargemünd und Wiesenbach auswirken kann, ist im Internet unter der Adresse www.starkregengefahr.de zu finden.