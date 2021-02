Leimen/Nußloch. (bmi) Das ist zum Glück noch einmal glimpflich ausgegangen: Ein 57-jähriger Autofahrer ist laut Polizeibericht am Donnerstag um kurz vor 7.30 Uhr auf der Landesstraße L 594 zwischen Nußloch und Leimen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wider Erwarten und zur Freude der Rettungskräfte verletzte sich der 57-Jährige dabei nur leicht.

"Das hat anfangs nicht gut ausgesehen, wenn ein Auto in einen Baum gekracht ist", berichtete Polizeisprecher Norbert Schätzle. Ein Ersthelfer war auf das Fahrzeug im Straßengraben aufmerksam geworden und hatte den Notruf abgesetzt. "Als wir an der Einsatzstelle ankamen, waren Notarzt und Polizei schon vor Ort, der Mann betreut und stabil", sagte Feuerwehrkommandant Bernd Rensch auf Nachfrage.

Die Rettungskräfte verständigten sich darauf, die Fahrertür abzuschneiden, um den 57-Jährigen möglichst schonend per Spineboard zu bergen. Nach der Erstversorgung ging es in eine Klinik. Was war passiert? Der in Richtung Leimen fahrende Audi geriet aus unbekannter Ursache ins Schleudern, schlitterte über die Gegenfahrbahn in den Graben und prallte auf dem unterhalb der Straße verlaufenden Radweg gegen einen Baum.

Das Auto war ein Totalschaden und wurde abgeschleppt.

Update: Donnerstag, 18. Februar 2021, 20 Uhr