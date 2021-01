Leimen/Gaiberg/Heidelberg. (bmi) Erst hat es geregnet, dann zogen die Temperaturen an und führten zu überfrierender Nässe und Schneefall. Diese tückische Mischung hat am Montagabend ein Verkehrschaos auf der Landesstraße L 600 zwischen Leimen und Gaiberg verursacht. Laut Polizeibericht meldeten zahlreiche Autofahrer ab 18.50 Uhr über Notruf eine glatte Fahrbahn und massive Verkehrsbehinderungen auf der Strecke.

"Es hat ein ziemliches Durcheinander geherrscht", sagte Polizeisprecher Dieter Klumpp auf Nachfrage. Ab einer gewissen Höhe, etwa an der Waldgrenze bei der Einmündung zur Heltenstraße, sei die Straße spiegelglatt und nicht mehr befahrbar gewesen. Von dort leitete die Polizei mit mehreren Streifen den Verkehr zurück nach Leimen.

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens wurde die L 600 bereits an der Kreuzung mit der L 594/Rohrbacher Straße gesperrt. Der Verkehr von und nach Gaiberg wurde weiträumig über Schatthausen und Dielheim sowie durch das Neckartal über Neckargemünd und Bammental umgeleitet. Die kürzeren Umwege über Maisbach und den Königstuhl hatten ähnlich problematische Straßenverhältnisse.

Die L 600 war erst nach zwei Stunden gegen 20.50 Uhr geräumt, gestreut und wieder für den Verkehr freigegeben. Bis dahin verkehrten wegen der Glätte in den Höhenlagen auch keine Busse – in Heidelberg etwa die Linien 27, 29 und 39 in Richtung Boxberg, Emmertsgrund und Königsstuhl. "Größere Unfälle sind uns zum Glück erspart geblieben", so Klumpp.

Update: Dienstag, 26. Januar 2021, 20 Uhr

Busverkehr in Höhenlagen wegen Glätte eingestellt

Leimen/Geiberg. (pol/make) Am Montagabend kam es im Rhein-Neckar-Kreis durch Straßenglätte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Das betraf besonders die Höhenlagen. Ersten Informationen zufolge wurde wegen der Glätte der Busverkehr in die Höhenlagen vorübergehend eingestellt.

In Heidelberg waren die Linien 27, 29 und 39 in Richtung Boxberg, Emmertsgrund und EMBL/Königsstuhl betroffen. Allerdings meldete die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) bereits gegen 20.30 Uhr, dass die Linien wieder fahren würden.

Auch Landesstraße L600 bei Leimen sowie die Boxbergauffahrt waren am Abend gesperrt. Die Räumdienste waren im Bereich Leimen und Gaiberg im Dauereinsatz.