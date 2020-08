Gaiberg/Leimen-Lingental. (bmi) Am Montag um 6 Uhr soll er wieder rollen, der Verkehr auf der Landesstraße L600 zwischen Lingental und Gaiberg. Die Bauarbeiten an der wichtigen Verbindung zwischen Rheinebene und Kleinem Odenwald haben sich verzögert, die Vollsperrung kann nicht wie geplant bereits am morgigen Freitag aufgelöst werden. Unter anderem Starkregen und Lieferschwierigkeiten haben zu Verzögerungen geführt, teilte Clara Reuß, Sprecherin des für Landesstraßen zuständigen Regierungspräsidiums in Karlsruhe, auf RNZ-Nachfrage mit. "Die Baufirma arbeitet mit Hochdruck daran, die Baustelle bereits am Samstag abzuschließen", so Reuß. Spätestens am Montagmorgen sei die Zeit der Vollsperrung dann aber vorbei.

Auf der rund anderthalb Kilometer langen Strecke werden seit Anfang August die Fahrbahnränder durchgehend mit Rasengittersteinen befestigt – die L 600 wächst damit gewissermaßen rund 80 Zentimeter in die Breite. Zuvor hatten sich nach der Sanierung der Fahrbahn im Herbst 2018 Unfälle gehäuft, weil durch die Arbeiten die Bankette aufgelockert worden waren und immer wieder Autos von der engen Strecke abkamen.