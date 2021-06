Leimen-Gauangelloch/Gaiberg. (agdo/cm) Wohl auch wegen des schweren Unfalls zwischen Gauangelloch und Gaiberg blieb am gestrigen Montag zum Start der Baustelle in der Ortsdurchfahrt von Gauangelloch ein Verkehrschaos aus. Denn somit blieb der Verkehr von Gaiberg kommend zunächst weg.

Wer vor 8 Uhr von Bammental, Mauer oder Ochsenbach kommend durch Gauangelloch wollte, hatte noch Glück. Um diese Uhrzeit konnte man durch die Ortsdurchfahrt noch ungehindert fahren. In der Gegenrichtung bestand bereits die Umleitungsstrecke. Nach 8 Uhr war die Hauptstraße für den Durchgangsverkehr dann aus allen Richtungen kommend komplett gesperrt.

Seit gestrigem Montag ist die Hauptstraße in Gauangelloch bis maximal einschließlich Freitag, 4. Juni, voll gesperrt. Möglicherweise wird sie aber auch schon früher freigegeben. Bis dahin ist eine Umleitung durch das angrenzende Wohngebiet ausgeschildert. In der Hauptstraße gilt "Anlieger bis Baustelle frei".

Die nun gesperrte Hauptstraße in Gauangelloch ist die Umleitungsstrecke für die Vollsperrung der Hauptstraße in Gaiberg. Der Verkehr wird in Gauangelloch nun über die Ochsenbacher Straße, den Diamantweg, den Türkisweg und die Weidenklinge umgeleitet. Die Umleitungsstrecke wurde bereits vor einigen Jahren bei der Sanierung der Gauangellocher Hauptstraße ausgewiesen und ist somit nicht unbekannt. In den Straßen gilt Tempo 30, entlang der Umleitung sind Halteverbotsschilder aufgestellt worden. Die Arbeiten am Wassernetz in der Hauptstraße waren übrigens nicht geplant, zwischen den Häusern mit den Nummern 28 und 50 werden marode Hausanschlussleitungen erneuert.

Durch die Umleitung war die Ochsenbacher Straße deutlich befahrener als sonst. Während einige Fahrzeuge die ausgeschilderte Strecke nahmen, fuhren andere Richtung Ochsenbach weiter. Es gab aber auch Autofahrer, die wahrscheinlich dachten, sie könnten die Umleitung doch noch irgendwie umgehen und schauten beim Vorbeifahren in die Kirchstraße, eine Spielstraße. Schnell stellten sie aber fest, dass es unten an der Straße nicht weitergeht, dort wurde nämlich gerade die Straßendecke aufgerissen.

Und in Gaiberg? Dort herrschte gestern nicht mehr Verkehr, wie Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel berichtete. Die Gemeinde wies noch einmal darauf hin, dass es keine innerörtliche Umleitung für den Durchgangsverkehr gibt.