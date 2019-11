Von Nicolas Lewe

Leimen. „Bei uns ist alles sauber“, betont Faruk Sunat von der Shisha-Bar „Heaven Lounge“ in der Leimener Turmgasse. Hier hatten Beamte des Hauptzollamtes in Karlsruhe am Freitagabend insgesamt 17,5 Kilogramm Tabak sichergestellt, der nach Angaben der Polizei „unversteuert“ gewesen sein soll.

Wie die RNZ bereits am Montag berichtete, muss der Betreiber der „Heaven Lounge“ nun mit einer Geldstrafe und einer Steuernachzahlung rechnen. Gegenüber der RNZ stellt Sunat jedoch klar, dass er jeden Einkauf seines Tabaks, den er von einem Händler in Eppelheim beziehe, mit entsprechenden Rechnungen nachweisen könne. Auf ein entscheidendes Detail weist Sunat aber selbst hin: „Den Tabak gibt es in Päckchen mit 25 Gramm und in Päckchen mit 200 bis 250 Gramm.“

Und genau hier beginnt nach Auskunft von Stephanie Henig, Pressesprecherin des Hauptzollamts in Karlsruhe, das Problem. Der Betreiber der Shisha-Bar habe den Tabak in diesem Fall offensichtlich aus Sicht des Zolls einwandfrei erworben, problematisch sei jedoch der Weiterverkauf.

Um einen Shisha-„Kopf“ zu füllen, brauche es eben jene rund 25 Gramm. Dieser soll im gewerblichen Vertrieb aus einer Kleinpackung mit entsprechendem Siegel des Zolls entnommen werden. „Großpackungen dürfen nur mit intaktem Siegel an die Kunden verkauft werden“, macht Henig deutlich. Oft mache der Zoll bei Shisha-Bars nämlich die Erfahrung, dass der Tabak gar nicht in Deutschland versteuert wurde.

Wenn eine solche Tabakdose einmal geöffnet und das Siegel gebrochen sei, lasse sich die Mengenangabe und die Qualität – Stichwort: Tabak strecken – nicht mehr ohne Weiteres bestimmen. Shisha-Bars müssten demnach in einem solchen Fall ihren Kunden die ganze Dose verkaufen, da sie keine Teilmengen einer versteuerten Dose verkaufen dürfen, so Henig.

Die Sprecherin des Hauptzollamtes vermutet, dass die Beamten, welche die Kontrolle in der Leimener „Heaven Lounge“ durchgeführt haben, genau diese gesetzliche Richtlinie zu beanstanden hatten – und daher den Tabak konfisziert haben. Dass es, wie Faruk Sunat gegenüber der RNZ erklärt, einige Tabaksorten gar nicht in der 25-Gramm-Packung gibt, ändere nichts an den zollrechtlichen Vorgaben.