Leimen. (fre) Erst kam das große Schlucken, dann das saure Aufstoßen: Was die Stadtverwaltung als Grün-Lösung für den neuen und den alten Verkehrskreisel in der St. Ilgener Straße vorschlug sowie für den dazwischen liegenden Straßenneubauabschnitt dieser Kreisstraße K4155, war hörbar nicht nach dem Geschmack des Gemeinderats. Die Folge: Die gleichermaßen bunt wie insektenfreundlich geplante Bepflanzung, die von der GALL schon vor der Jahresmitte beantragt worden war, wurde abermals vertagt.

Für eine Entscheidung seien zu viele "neue Gesichtspunkte" aufgetaucht, empfand es nicht nur Peter Anselmann (CDU). Erstmals öffentlich beziffert worden waren die Schätzkosten: rund 175.000 Euro. Gewichtiger, so schien es, war der versammelten Bürgervertretung aber anderes: Der Auftrag für das Grünprojekt soll an Landschaftsgärtner aus dem niederländischen Boskoop gehen. So zumindest empfahl es die Mehrheit des gemeinderätlichen Verwaltungsausschusses in nicht-öffentlicher Sitzung.

Dabei hatte die GALL von Anfang an eine einheimische Lösung bevorzugt, wie Holger Bortz abermals unterstrich: Die Gärtner der Technischen Betriebe Leimen (TBL) würden sich auf eine solche Aufgabe freuen. Und wenn man schon so viel Geld ausgebe, dann sollte man auch versuchen, das Geld am Ort zu belassen. Der GALL-Rat verwies zudem auf ein gemeinsames Förderprogramm von Naturschutzbund und Land, das mit biologischem Rat – und vielleicht auch mit Geld – zur Seite stehen könnte.

Ohne es ausdrücklich zu erwähnen, war damit auch die Gestaltung der beiden Kreisverkehre angesprochen, deren Blühfarben laut Oberbürgermeister Hans D. Reinwald einmal bunt und einmal im Blau-Weiß des Stadtwappens gehalten sein sollen. Aus der Vogelperspektive sollen die vorgeschlagene Kreiselbepflanzungen mit ihrer Abfolge von Magerrasen und Blumenwiese wie zwei gegenläufige Spiralen mit seitlich versetztem, leicht erhöhtem Zentrum erscheinen.

Das erschien Lisa-Marie Werner (SPD) aus Fußgängersicht "nicht so nötig", zumal die Neugestaltung des alten Kreisverkehrs bei der Tinqueuxallee nicht sofort erfolgen müsse. Außerdem sei bei der Planung der Standort für den Tannenbaum, der traditionell zur Weihnachtszeit am Tinqueuxkreisel erfreut, vergessen worden. Das merkte Britta Kettenmann (FW) an.

Unstrittig erschien in der Diskussion die Bepflanzung des Streifens, der zwischen den beiden Kreisverkehren die Fahrstraße vom künftigen Rad-und Fußgängerverkehr abtrennt. Hier geht es um rund 1120 Quadratmeter. Auf ihnen sollen gleichermaßen standortgerechte, insektenfreundliche und möglichst heimische Stauden ihre Farbenpracht entwickeln – in einem unkrautfreien Spezialsubstrat. Wichtig erschien dem OB hier vor allem eines: "Es muss pflegeleicht sein."