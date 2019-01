Von Benjamin Miltner

Leimen. Ein Stück Island gab es am Montagmittag in Leimen zu sehen. Denn wie auf der nordischen Vulkaninsel sprühte auch in der Großen Kreisstadt in der Adam-Müller-Straße gegen 13.30 Uhr für wenige Minuten eine rund zehn Meter hohe Wasserfontäne. Der "Leimener Geysir" gab ein kurioses Bild ab - mit noch kurioserem Hintergrund. Denn der indirekte Auslöser für das Wasserspektakel war ein Schwelbrand.

In den Räumen des Weinguts Adam Müller hatte gegen 13 Uhr der Verteilerkasten der Flaschensprühanlage nach einem technischen Defekt Feuer gefangen. "Vor der Mittagspause war noch alles okay, danach stand der ganze Raum voll Rauch", berichtete Geschäftsführer Marcus Müller vom Weingut auf RNZ-Nachfrage. Die Feuerwehren aus Leimen und St. Ilgen brachten den Brand rasch unter Kontrolle. So weit, so gut.

Während der Löscharbeiten hatten die Einsatzkräfte vor dem Weingut an einem Hydranten ein sogenanntes Standrohr installiert, um an Wasser zu kommen. "Das war gut sichtbar abgesichert, mit Pylonen, Feuerwehrauto mit Blaulicht und allem drum und dran", berichtete Polizeisprecher Michael Klump. "Das kann man eigentlich nicht übersehen."

Konnte man doch, wie ein 80-jähriger Autofahrer bewies. Er war mit seinem BMW in Richtung Stralsunder Ring unterwegs und mit dem Kopf scheinbar schon beim Einkaufen. Denn er übersah das Standrohr samt Wasserschlauch, prallte mit seinem Auto gegen die Vorrichtung. Das Ergebnis: Das Rohr riss ab - und das Wasserspektakel nahm seinen Lauf.

"Durch den hohen Druck ist sofort eine meterhohe Fontäne entstanden", berichtete Stadtbrandmeister Armin Nelius. "Für unseren Löscheinsatz hatte das aber keine großen Auswirkungen", fügte er schmunzelnd hinzu. Die Wasserversorgung konnte schnell wieder hergestellt werden. Der "Geysir" blieb ein kurzes, aber dennoch eindrückliches Phänomen.

Offenbar nicht für den Verursacher. Denn der 80-Jährige hielt zwar kurz an, schaute sich das Spektakel an - setzte dann aber seine "Spritztour" fort. Eine Zeugin notierte sich das Kennzeichen, teilte der Polizei die Fahrtrichtung mit. Diese wurde wenig später fündig, fand zunächst das mit frischen Schäden abgestellte Auto auf einem Parkplatz, dann den 80-Jährigen im Einkaufsmarkt. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt und wohl auch seine Fahrtauglichkeit überprüft.

Auch der Brand selbst hat Folgen: Zum einen den Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Und zum anderen kann das Weingut Adam Müller erst einmal keinen Wein abfüllen - und das zum Start der sogenannten "Füllsaison". Wie lange, wird sich laut Geschäftsführer Marcus Müller im Laufe der Woche klären. "Die Produktion und unsere Weine sind aber zum Glück nicht betroffen", gibt er Entwarnung.