Leimen. (lew) Der Bericht über eine Seniorin aus St. Ilgen ist bei den RNZ-Lesern auf großen Widerhall gestoßen. Die 73-Jährige hatte sich über unfreundliches Personal geärgert und war anschließend von einer Busfahrerin – trotz gültigen Fahrausweises – an der Haltestelle Kurpfalz-Centrum stehen gelassen worden. Sowohl auf unserer Homepage als auch über deren Auftritt auf Facebook wurde der Vorfall zigfach kommentiert. Viele schildern Begebenheiten, die sie selbst in ähnlicher Form erlebt haben.

Als "wenig überraschend" bezeichnet ein Kommentator auf der RNZ-Homepage das Geschehene. Er meint, dies betreffe "leider nicht nur den BRN sondern auch das Fahrpersonal der RNV". Sowohl die Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) als auch die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) sind als Unternehmen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs im Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) unterwegs. Was die Freundlichkeit des Personals angehe, kommt der RNZ-Leser zu dem Schluss: "Mit Besserung braucht man da nicht zu rechnen, es gibt viel zu wenig Busfahrer, sodass die Betriebe keine Druckmittel gegen die betreffenden Fahrer besitzen."

Ein anderer berichtet, auch er habe sich in der Vergangenheit schon beim BRN beschwert. "Da kam dann die Antwort, man würde mit dem entsprechenden Fahrer sprechen und sich bei mir melden." Auch auf Nachfrage sei aber nichts mehr passiert. "Auf Beschwerden kommen nur Standardantworten", bekräftigt ein weiterer Kommentator. Gleich von mehreren Seiten heißt es zudem, man habe Erfahrungen mit Busfahrern gemacht, die während der Fahrt auf dem Handy herumtippen oder ohne Freisprecheinrichtung telefonieren. "Ich könne ja aussteigen, wenn es mir nicht passt", sei die Antwort eines Fahrers gewesen, als er ihn darauf angesprochen habe, ärgert sich ein RNZ-Leser.

Andere nehmen die Busfahrer hingegen in Schutz. Ein Kommentar lautet: "Solche Vorfälle sind, so ärgerlich sie auch sein mögen, nicht die Regel. Viele Fahrer bemühen sich, ihre Arbeit gut zu machen." Und auch bei Facebook bittet eine Nutzerin darum, nicht alle Busfahrer und Busfahrerinnen über einen Kamm zu scheren. Sie betont, dass sie die Generalkritik so nicht unterschreiben könne. Es gebe auch "super freundliche und tolle Fahrer". Sie könne zum Beispiel von einem berichten, der sie sogar "zwischen den Haltestellen" schon manchmal eingesammelt habe, "weil er genau wusste, ich wusel gerade zum Bus".

Zu einem salomonischen Urteil kommt eine Kommentatorin, die ganz pragmatisch feststellt: "Es ist verständlich, dass, wenn man 20 Mal am Tag ,Fährt der Bus da und da hin?’ hören muss, genervt ist. Trotzdem sollte man freundlich sein, sonst sollte man den Job nicht machen."