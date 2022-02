Bei Ankunft der Feuerwehr am frühen Mittwochabend in der St. Ilgener Theodor-Heuss-Straße stand das Wohnhaus in Vollbrand. Foto: PR Video

Leimen/ St. Ilgen. (pol/sake) Die Polizei teilt mit, dass der Brand im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen war. Die Feuerwehren aus Leimen und Nussloch konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Durch die Rauchentwicklung wurde eine Bewohnerin verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in eine Heidelberger Klinik verbracht. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache, sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Update: Mittwoch, 15. Dezember 2021, 21.56 Uhr

Leimen-St. Ilgen. (bmi/pri) Beim Brand eines Wohnhauses am Mittwochnachmittag in der Theodor-Heuss-Straße ist eine Bewohnerin verletzt und mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, rückte die Feuerwehr gegen 17.15 Uhr zu dem Feuer im St. Ilgener Ortszentrum aus, in dem es "zu einer größeren Rauchentwicklung" kam.

Laut RNZ-Informationen hatte sich die Frau allein im Haus befunden, als der Brand im Untergeschoss ausbrach. Sie konnte sich eigenständig ins Freie begeben, wo sie vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurde. Der etwa 20 Minuten nach Ausbruch des Feuers mit dem Fahrrad herbeigeeilte Ehemann wollte seiner Frau zur Hilfe kommen und ins noch brennende Haus rennen, konnte aber von Rettungskräften zurückgehalten und zu seiner Frau gebracht werden, die sich bereits im Rettungswagen befand.

Die Brandursache ist indessen noch unbekannt, wie Stadtbrandmeister Armin Nelius auf Nachfrage berichtete. "Das wird noch eine Weile dauern", meinte er in Bezug auch auf die Löschmaßnahmen an dem Haus älteren Baujahrs, an dem unter anderem Strohschichten zwischen den Geschossdecken für ein Aufrechterhalten der Glut sorgten. Das Haus ist aller Voraussicht nach unbewohnbar. Der Rauch hat sich auch tief in den Wänden des Obergeschosses festgesetzt. Die Schadenssumme ist noch nicht abschätzbar. Neben der Feuerwehr waren am Abend auch zahlreiche Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

Update: Mittwoch, 15. Dezember 2021, 19.45 Uhr