Leimen. (cm) Wo immer er auftaucht, ist ihm Aufmerksamkeit sicher. Das bewahrheitete sich auch nun wieder, als der von der Stadt gemietete Blitzer-Anhänger an einem neuen Platz auftauchte – nämlich entlang der alten Bundesstraße B3, der Rohrbacher Straße.

Der Haken: Dort steht der sogenannte "Trailer" – Englisch für Anhänger – unweit des Kurpfalz-Centrums direkt neben einem Schild. Und dieses weist darauf hin, dass auf dem Parkstreifen entlang der Straße nur Autos und Busse abgestellt werden dürfen. Aber Anhänger? Darf die Stadt das? Das fragte sich ein Leser aus Nußloch und schickte der RNZ ein Foto des Blitzer-Anhängers auf dem Parkstreifen.

Die Antwort von Michael Ullrich ist klar. "Ja", sagt der Sprecher der Großen Kreisstadt. "Wir dürfen das." Denn der Parkstreifen gehöre der Stadt. "Auf dieser Fläche dürfen wir fast alles machen, was wir wollen", so Ullrich und fügt augenzwinkernd hinzu: "Auch einen Grill eröffnen." Der Blitzer-Anhänger behindere dort niemanden und blockiere auch keine Einfahrt. "Außerdem steht er dort nicht mehrere Jahre, sondern nur ein paar Tage", so der Stadtsprecher, der einen Tipp hat: "Wenn man sich ans Tempolimit hält, passiert einem auch nichts."

Schon an seinem vorherigen Platz hat der "Trailer" für Aufsehen gesorgt: Denn er stand ebenfalls in der Rohrbacher Straße, allerdings am anderen Ende der Stadt beim Zementwerk. Das Interessante dort: Die städtische Blitzer-Säule war keine 20 Meter entfernt. Manche Autofahrer vermuteten eine "doppelte Abzocke". Doch die Stadt beruhigte: In der Säule befand sich zu dieser Zeit kein Messgerät, sie war also quasi "leer". "Es geht nicht um Gewinnmaximierung", betonte die Stadt. So erhielten Temposünder auch nur ein Knöllchen.

Der Blitzer-Anhänger musste übrigens bereits Attacken mit einem Brandsatz und Graffiti über sich ergehen lassen. Die Stadt hat ihn seit Mitte Februar für drei Monate von einer Fachfirma gemietet. Bald ist er also wieder weg.