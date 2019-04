Leimen/Heidelberg. (cm) Eigentlich sollten am Freitag zwei Männer im Alter von 26 und 28 Jahren vor dem Heidelberger Amtsgericht stehen. Der Vorwurf: gewerbsmäßiger Betrug. Das Duo soll vor einem Jahr im Rewe-Markt in Leimen einen besonderen Diebstahl begangen haben. Doch das Verfahren wurde eingestellt - zumindest jenes am Heidelberger Amtsgericht. Denn die beiden Männer aus dem Ruhrgebiet sollen noch viel mehr auf dem Kerbholz haben. Ihnen wird vorgeworfen, mit ihrer Masche über 20 Mal in ganz Deutschland aktiv gewesen zu sein.

Dabei gingen sie immer ähnlich vor wie in Leimen im vergangenen Jahr: Am 12. April 2018 hatten die Männer den Rewe-Markt betreten und zwei Fritteusen im Gesamtwert von über 200 Euro aus dem Regal genommen. Mit diesen Geräten waren sie zur Kasse gegangen. So weit, so nicht ungewöhnlich.

Doch was dann passiert sein soll, ist Betrug: Die Männer behaupteten an der Kasse, dass sie die Fritteusen bei einem früheren Besuch gekauft hätten und nun zurückgeben möchten. Als der für die Rückgabe notwendige - und natürlich nicht vorhandene - Kassenzettel verlangt wurde, sollen sie angegeben haben, dass sie diesen verloren haben. Die Rückgabe und die Auszahlung des Kaufpreises seien allerdings mit dem Marktleiter "abgesprochen". Daraufhin sollen sie das Geld bekommen haben.

Doch der Betrug fiel auf. Die Männer konnten ermittelt werden und wurden angeklagt - allerdings nicht nur wegen Betrugs, sondern wegen "gewerbsmäßigen Betrugs", weil sie mit dieser Masche deutschlandweit unterwegs gewesen sein sollen, wie eine Gerichtssprecherin am Freitag gegenüber der RNZ sagte. Das Verfahren am Heidelberger Amtsgericht wurde eingestellt, weil am Amts- und Schöffengericht in Pforzheim ein größeres Verfahren gegen die beiden Männer anhängig ist. Die dort zu erwartende Strafe ist höher, weshalb das Heidelberger Verfahren "nicht relevant" sei.