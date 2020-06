Von Sabrina Lehr

Leimen.Als die Leimenerin das Schreiben des städtischen Friedhofsamtes öffnet, trifft sie beinahe der sprichwörtliche Schlag. 3646,90 Euro soll Erna Schuster (Name von der Redaktion geändert) für die Bestattung ihrer Ende Januar verstorbenen Mutter auf das Konto der Stadt Leimen überweisen. "Alleine 3380 Euro kostet davon das Baumgrab auf dem Waldfriedhof St. Ilgen", klagt Schuster im Gespräch mit der RNZ, "anderswo ist das deutlich günstiger."

Hintergrund Gräber und ihre Preise in der Region Jede Kommune legt die Kosten für Gräber auf ihren Friedhöfen eigenständig fest. Die Summe, die Hinterbliebene für die Bestattung ihrer Angehörigen zahlen müssen, sind in den Friedhofssatzungen und Bestattungsgebührenordnungen der Gemeinden und Städte geregelt. Die RNZ hat recherchiert, was gängige Grabarten auf den Friedhöfen [+] Lesen Sie mehr Gräber und ihre Preise in der Region Jede Kommune legt die Kosten für Gräber auf ihren Friedhöfen eigenständig fest. Die Summe, die Hinterbliebene für die Bestattung ihrer Angehörigen zahlen müssen, sind in den Friedhofssatzungen und Bestattungsgebührenordnungen der Gemeinden und Städte geregelt. Die RNZ hat recherchiert, was gängige Grabarten auf den Friedhöfen der Region kosten und eine Rangliste erstellt. Verglichen wurden die Kosten für die Überlassung eines Urnenwahl-, eines Einzelreihen- und eines Doppelwahlgrabs. Der Ort der letzten Ruhestätte ist theoretisch frei wählbar. Einen gesetzlichen Anspruch auf ein Grab hat ein Verstorbener jedoch nur dort, wo er vor seinem Tod gemeldet war. Für die Bestattung sogenannter Auswärtiger auf ihren Friedhöfen verlangen Kommunen meist hohe Aufschläge. Urnenwahlgrab Ein Urnenwahlgrab ist eine Grabform, bei der individuelle Wahlmöglichkeiten für die Ausgestaltung des Grabes bestehen. Dazu gehören unter anderem die Lage auf dem Friedhof sowie die Größe des Grabes. In einem Wahlgrab können mehrere Urnen bestattet werden. Zudem besteht die Möglichkeit, ein Urnenwahlgrab nach Ablauf der Ruhezeit zu verlängern. > Wiesenbach: 1875 Euro > Neckarsteinach: 1630 Euro > Neckargemünd: 1325 Euro > Eppelheim: 1217 Euro > Sandhausen: 1196 Euro > Dossenheim: 1250 Euro > Nußloch: 1165 Euro > Bammental: 1150 Euro > Leimen: 880 Euro > Wilhelmsfeld: 790 Euro > Meckesheim: 700 Euro > Mauer: 600 Euro > Gaiberg: 550 Euro > Spechbach: 520 Euro > Schönau: 475 Euro > Lobbach: 350 Euro > Heiligkreuzsteinach: 305 Euro Doppelwahlgrab Das Doppelwahlgrab bietet zwei Verstorbenen im Rahmen einer Erdbestattung eine letzte Ruhestätte. Wie auch beim Urnenwahlgrab gibt es verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für das Grab sowie die Option, die Grabstätte über die reguläre Laufzeit hinweg zu verlängern. Doppelgräber können häufig durch Zubettung weiterer Verstorbener erweitert werden. > Leimen: 5263 Euro > Neckarsteinach: 5220 Euro > Neckargemünd: 3995 Euro > Wiesenbach: 3878 Euro > Nußloch: 3825 Euro > Bammental: 3000 Euro > Lobbach: 2800 Euro > Dossenheim: 2570 Euro > Meckesheim: 2550 Euro > Wilhelmsfeld: 2520 Euro > Spechbach: 2500 Euro > Gaiberg: 2200 Euro > Schönau: 2100 Euro > Mauer: 1872 Euro > Sandhausen: 1629 Euro > Heiligkreuzsteinach: 1220 Euro > Eppelheim: 949 Euro Einzelreihengrab In Einzelreihengräbern werden einzelne Verstorbene im Rahmen einer Erdbestattung beerdigt. Im Gegensatz zu Wahlgräbern werden diese Gräber der Reihe nach vergeben. Lage oder Größe des Grabes können nicht selbst gewählt werden. Die Bestattung mehrerer Personen im Grab ist nicht möglich, ebenso wenig eine Verlängerung des Grabes nach Ablauf der Ruhezeit. Der Preis für Einzelreihengräber ist günstiger als der für Wahlgräber. > Nußloch: 2135 Euro > Wiesenbach: 1828 Euro > Neckargemünd: 1580 Euro > Eppelheim: 1530 Euro > Neckarsteinach: 1310 Euro > Bammental: 1300 Euro > Leimen: 1131 Euro > Dossenheim: 1115 Euro > Spechbach: 1100 Euro > Sandhausen: 950 Euro > Gaiberg: 920 Euro > Meckesheim: 900 Euro > Mauer: 720 Euro > Lobbach: 700 Euro > Wilhelmsfeld: 525 Euro > Schönau: 350 Euro > Heiligkreuzsteinach: 255 Euro (lesa)



Als Beispiel führt sie die Gemeinde Dossenheim an: Dort müssen die Hinterbliebenen für ein Urnenwahlgrab am Baum mit 1115 Euro bei weitem nicht so tief in die Tasche greifen. "Die hohen Gebühren in Leimen sind nicht erklärbar", findet Schuster.

Wie kommen also in Leimen die Kosten für eine Grabstätte zustande? "Das ist vor allem von der Grabart abhängig", erläutert Bauamtsleiter Holger Gora. Das Urnengrab am Baum ist dabei in Leimen die teuerste Möglichkeit, eine Urne zu bestatten. So ist ein herkömmliches Urnenwahlgrab auf einem der Leimener Friedhöfe für 880 Euro zu haben, ein Urnenreihengrab gar für 178 Euro. Beides gilt für eine Ruhezeit von 25 Jahren.

Die Grabnutzungsgebühren werden in einem aufwendigen Prozess kalkuliert. "Dabei werden alle unterschiedlichen Kosten unter Berücksichtigung von Faktoren wie der Nutzungsdauer, der Belegungsmöglichkeiten oder der Lage der Gräber gewichtet. Das wird auf die Grabarten verteilt und daraus die Gebühr errechnet", sagt Kämmerer Bernd Veith. Die Kalkulation der Bestattungsgebühren umfasse weit über 100 Seiten. Zu den besonders komplexen Fällen gehöre dabei die Berechnung der Kosten für das Baumgrab.

Was ein Baumgrab wie das von Schusters Mutter in Leimen besonders teuer mache, seien unter anderem dessen Pflege, Belegungs- und Zubettungsmöglichkeiten sowie die Fläche des Baumes, der als Grabstätte genutzt werden soll. "Wir gehen bei uns von vier möglichen Verstorbenen pro Baum aus", so Veith. In einem normalen Urnenwahlgrab ließen sich im Gegensatz dazu mehr Verstorbene bestatten, die Fläche also besser nutzen.

Dass an einem Baum weniger Verstorbene bestattet werden können als in einem herkömmlichen Urnenwahlgrab, liegt schlichtweg an der Natur: Die Urne muss zwischen den Wurzeln untergebracht werden. "Da kommt es auf die für eine Bestattung verfügbare Fläche des Baumes an, nicht auf die circa 60 mal 60 Zentimeter große Urnenfläche", sagt Veith. Auch die Pflege eines Baumes sei auf die Laufzeit gerechnet deutlich aufwendiger als die eines klassischen Grabfeldes.

Um jedem Menschen eine angemessene letzte Ruhestätte zu ermöglichen, subventioniert die Stadt Veith zufolge die herkömmlichen und weniger aufwendigen Grabarten außerdem stärker als das besondere Urnengrab am Baum. Geld verdient die Stadt Leimen an der Bestattung ihrer Bürger indes nicht – im Gegenteil: Beim Jahresabschluss 2018 erreichte man eine Kostendeckung von 73,84 Prozent. Die Stadt legt also drauf. Auch bei besonders teuren Bestattungen wie der von Erna Schusters Mutter.