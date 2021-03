Von Agnieszka Dorn

Leimen. Gemütlich sitzen Paula und Tom in der Hotelbar, schlürfen einen leckeren Cocktail und lassen die Seele baumeln. Sie sind seit einigen Tagen Gäste im Hotel "Villa Toskana", mal genießen sie die Zeit an der Bar, mal halten sie sich im Hotelgarten auf oder sie schlagen in der Vinothek des Hotels auf, um ein Gläschen Wein zu trinken. Auch eine Katze ist immer dabei. Nur: Paula und Tom sind so ziemlich die einzigen Gäste im Hotel – und bei den beiden handelt es sich um kleine Legofiguren.

Hinter der heiter wirkenden Idee steckt ein ernsthafter Hintergrund: Mit der Aktion "Lego statt Gäste" macht die Hotelbranche derzeit in sozialen Netzwerken wie Instagram und Twitter unter der "Hashtag" genannten Schlagzeile "#legostattgaeste" auf ihre prekäre Situation in der Coronakrise aufmerksam. Auch die "Villa Toskana" macht mit.

Seit dem Lockdown im November vergangenen Jahres dürfen Hotels keine touristischen Gäste beherbergen, lediglich Geschäftsreisende sind erlaubt. Eine Öffnungsperspektive gibt es nicht, die Hotellerie wurde seit November in keiner Ministerkonferenz für mögliche Lockerungsschritten vorgesehen. "Wir verlieren so langsam die Motivation", sagt Hoteldirektor Tim Oliver Schreiber.

Das Leimener Hotel hat überwiegend Geschäftsreisende als Gäste, doch seit dem Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr ist deren Aufkommen stark zurückgegangen. Derzeit hat das Hotel eine Belegung zwischen fünf und zehn Prozent; nach dem ersten Lockdown zwischen Juni und der Zwangsschließung im November waren es noch 50 Prozent. Die meisten der rund 100 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, es gibt nur wenige Hotelbereiche, die halbwegs normal arbeiten. Aber "dank der guten Auslastung der vergangenen Jahre und der guten Rücklage geht es uns soweit gut", berichtet Hotelchef Schreiber: Es musste kein Mitarbeiter entlassen werden.

Das Familienbetrieb investiert gerade in den Ausbau des Spa-Bereichs mit Blick auf eine Zukunft in der Nach-Corona-Zeit. Dennoch fehle es an Wertschätzung für die Branche seitens der Corona-Politik. Es sei absolut nicht verständlich, dass Urlauber nach Mallorca fliegen dürfen, hingegen touristische Reisen unter Hygienemaßnahmen in Deutschland nicht erlaubt seien, so Schreiber kopfschüttelnd. Auch die finanziellen Corona-Hilfen lassen auf sich warten: Die "Villa Toskana" habe nun Ende März die Hilfe für den Dezember noch nicht bekommen. Er sei froh, dass es überhaupt Hilfen gibt, betont Tim Oliver Schreiber ausdrücklich – jedoch sollten diese Hilfen schnellstmöglich ausgezahlt werden. Die verzögerte Unterstützung komme für viele Hoteliers zu spät, die Folge seien Schließungen.

Das Social Media Team der "Villa Toskana" hat die Aktion "legostattgaeste" auf den entsprechenden digitalen Kanälen des Hotels umgesetzt. "Wir hoffen, nach dem 18. April nicht nur Paula und Tom in unseren Hotel begrüßen zu dürfen", sagt dazu Sarah Auer vom erwähnten Team.

Aber solange den Hoteliers keine Öffnungsperspektive geboten wird und es keine Lockerungen gibt, werden Paula und Tom die einzigen Gästen sein, die in der Hotelbar an Cocktails schlürfen ...