Von Nicolas Lewe

Leimen-St. Ilgen. Gemeinschaft, Solidarität und Hilfsbereitschaft. Diese Werte werden mit dem heutigen Tag der Nachbarschaft in den Fokus gerückt. Doch dass Nachbarschaft nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, hat sich zuletzt beim immer wieder verzögerten Umbau der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in St. Ilgen gezeigt. Nachbarn hatten wie berichtet zunächst ihr Veto gegen die Aufstellung von Containern im Pfarrgarten am Aegidiusweg eingelegt, später richtete sich dann ein zweiter Widerspruch gegen den Umbau als solchen. Mit diesem sollte laut ursprünglichem Zeitplan eigentlich bereits in den Sommerferien 2019 begonnen werden. Hintergrund ist die im Januar 2018 genehmigte Umstrukturierung hin zu einer Gemeinschaftsschule, die den Umbau erforderlich macht.

Hintergrund > Der Umbauder Geschwister-Scholl-Schule zur Gemeinschaftsschule soll in drei Bauabschnitten erfolgen. Nachdem weitere Widersprüche gegen die Baugenehmigung ausblieben (siehe Artikel unten), sagt Stadtsprecher Michael Ullrich: "Meine Info ist, dass das [+] Lesen Sie mehr > Der Umbauder Geschwister-Scholl-Schule zur Gemeinschaftsschule soll in drei Bauabschnitten erfolgen. Nachdem weitere Widersprüche gegen die Baugenehmigung ausblieben (siehe Artikel unten), sagt Stadtsprecher Michael Ullrich: "Meine Info ist, dass das grundsätzlich für alle Bauabschnitte gilt." Sprich, ein Einspruch in einer späteren Bauphase nicht mehr möglich sei. Im ersten Bauabschnitt wird das eingeschossige Bestandsgebäude an der Pestalozzistraße abgerissen. Ersetzt wird es durch einen dreigeschossigen Neubau mit einer Mensa sowie Zimmern für die Klassen 5 bis 10, inklusive einer Fotovoltaikanlage und Dachbegrünung. Der Eingangsbereich soll in diesem Zuge völlig neu gestaltet werden. Im zweiten Bauabschnitt (frühestens zweites Halbjahr 2021) ist der Bau der neuen Grundschule geplant, wobei der im Westen angrenzende Gebäudetrakt durch einen zweigeschossigen Neubau ersetzt werden soll. Der dritte Bauabschnitt (Beginn offen) widmet sich dann der Umnutzung der bestehenden dreigeschossigen Schulgebäude in Richtung der Aegidius- und Kurpfalzhalle. lew

[-] Weniger anzeigen

Am gestrigen Donnerstag gab Stadtsprecher Michael Ullrich nun die für Stadt und Schule erlösende Nachricht bekannt: "Am 2. Juni kann mit dem Rückbau begonnen werden." Die Widerspruchsfrist gegen die vom Regierungspräsidium (RP) in Karlsruhe ausgestellte Baugenehmigung war laut Ullrich in der Nacht zum Dienstag verstrichen, ohne dass es weitere Einwände von Anwohnern gegeben habe. Wie RP-Pressesprecherin Irene Feilhauer auf Nachfrage erklärte, hätte ein erneuter Widerspruch ein Klageverfahren zur Folge gehabt und auf ein solches habe sich wohl niemand einlassen wollen. Zumal die Stadt zwischenzeitlich eine offenbar zufriedenstellende schalltechnische Untersuchung vorgelegt hatte.

Der Rückbau, der nun mit reichlich Verzögerung in Angriff genommen werden kann, stellt den Beginn der Arbeiten am ersten von insgesamt drei Bauabschnitten dar (siehe Hintergrund oben rechts). Bevor sich am kommenden Dienstag nach Pfingsten die Abrissbagger an den Abbruch des Bestandsgebäudes machen, erfolgt schon in diesen Tagen die Baustelleneinrichtung auf dem Parkplatz gegenüber der Schule. In diesem Zuge werde, so Ullrich, auch das Baufeld auf dem Schulgelände eingezäunt. "Die Anwohner bekommen von uns ein Anschreiben, dass am Dienstag mit den Bauarbeiten begonnen wird", versicherte Ullrich. So könne sich niemand beschweren, nicht vorab über unvermeidbare Folgen wie den Baustellenlärm und kurzfristige Verkehrsbehinderungen informiert worden zu sein.

Die Container, die während der Bauphase als Klassenzimmer dienen sollen, stehen bereits seit Anfang Mai für jedermann gut sichtbar im nahegelegenen Pfarrgarten. Bauamtsleiter Holger Gora zeigte sich auf Nachfrage zuversichtlich, dass die Container bis nach den Pfingstferien bezugsfähig sind. Inwieweit der verzögerte Baubeginn Auswirkungen auf den Gesamtzeitplan haben wird, wagten hingegen weder Gora noch Ullrich zu prognostizieren. Letzterer wies darauf hin, dass im Zeitplan "ein gewisser Puffer" eingeplant gewesen sei. Eine Kostenkalkulation sei auch aufgrund laufender Ausschreibungen schwierig. In einer Gemeinderatssitzung im Juli 2018 hatte Stefan Peters vom Ludwigshafener Architekturbüro Sander-Hofrichter die Gesamtkosten des Projekts auf grob 24 Millionen Euro geschätzt.