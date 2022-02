Leimen. (ugw) Um im Bereich um die Turmschule herum für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen, hat die Stadt weitere Maßnahmen umgesetzt. Dazu zählen eine Reduzierung des Tempolimits, die Einrichtung eines "Küss-und-Tschüss-Bereichs" sowie die Änderung der Zufahrt zum Rathausplatz.

So sollen bis zum 7. März unter anderem Bodenschwellen im Bereich der Baumscheiben an der "Hohe Gasse" eingebaut werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt. "Die Zufahrt zu den Parkplätzen am Rathausplatz wird über die Bürgermeister-Lingg-Straße erfolgen", heißt es weiter. Eine Zufahrt über die Rathausstraße wird demnach nicht mehr möglich sein. Zudem wird die Verkehrsführung auf dem Rathausvorplatz mit Pfeilmarkierungen kenntlich gemacht. Das große Schultor an der Bürgermeister-Lingg-Straße und das kleine Eingangstor zum Schulhof, das vom Rathausvorplatz zugänglich ist, werden geöffnet.

Blumenkästen vor dem historischen Rathaus sollen laut Stadt vermeiden, dass Schulkinder bis vor die Poller gefahren werden: "Wer sein Kind mit dem Auto zur Schule fährt, kann künftig zusätzlich den sogenannten ,Küss-und-Tschüss-Bereich’ nutzen." Dieser wird auf dem Seitenstreifen in der Bürgermeister-Lingg-Straße zwischen "Hohe Gasse" und Fußgängerüberweg eingerichtet. Kurzes Halten und Verabschieden sind erlaubt, längeres Warten oder Parken dagegen nicht. "Dadurch soll erreicht werden, dass es nicht erneut zu Verlagerungseffekten des Verkehrs durch ,Elterntaxen’ kommt", so die Stadt.

Überdies darf seit dieser Woche in einem Teil der Bürgermeister-Lingg-Straße nur noch mit 30 Kilometern pro Stunde gefahren werden. Dies gilt für den Abschnitt zwischen der Einmündung der Straße Graupfädel und dem Kreuzungsbereich von Rathaus- und Nußlocher Straße.