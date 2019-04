Leimen. (pol/mün) Am Donnerstagmorgen kam es in Leimen zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr wegen eines vermeintlichen Gaslecks. Gegen 10 Uhr hatten ein 25-Jähriger und eine 20-Jährige in einem Mehrfamilienhaus in der St. Ilgener Straße über Kopfschmerzen geklagt. Zudem gaben beide an, einen seltsamen Geruch wahrgenommen zu haben, wie die Polizei mitteilt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren keine Gasrückstände messbar. Auch bei der vermuteten Austrittsquelle, einer Gastherme, konnten keine Rückstände von Gas festgestellt werden. Es gibt bislang keine konkreten Hinweise, dass tatsächlich Gas ausgetreten ist.

Die zwei Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren.

Die St. Ilgener Straße musste zwischen Kaiserstraße und Rohrbacher Straße insgesamt 40 Minuten voll gesperrt werden.