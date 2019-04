Von Nicolas Lewe

Leimen-St. Ilgen. Seit Beginn des laufenden Schuljahres 2018/2019 ist die Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in St. Ilgen eine Gemeinschaftsschule. Mindestens 24 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in den dreizügigen Betrieb inklusive Ganztagsgrundschule gesteckt werden, um diesen fit für die Zukunft zu machen. Dafür wird in einem ersten Schritt der eingeschossige Schulbau zur Pestalozzistraße hin abgerissen und durch einen dreistöckigen Neubau ersetzt. Startschuss für den Umbau hätte in den Sommerferien 2019 sein sollen.

Doch neue Entwicklungen werfen diese Pläne über den Haufen. Wie Stadtsprecher Michael Ullrich auf RNZ-Nachfrage erklärt, sieht es momentan so aus, dass mit der Sanierung erst deutlich später als geplant begonnen werden kann. Leimens Oberbürgermeister Hans D. Reinwald geht von einer Verzögerung von bis zu einem Jahr aus.

Grund dafür ist laut Ullrich der Widerspruch eines Anwohners, der nicht mit der Aufstellung von sechs bis acht Schulcontainern entlang des Aegidiusweges im Kirchgarten der St. Aegidius-Kirche einverstanden ist. Seine ablehnende Haltung habe der Mann gemeinsam mit zwei weiteren Anwohnern erstmals im Rahmen einer öffentlichen Infoveranstaltung am 25. März kundgetan. Dies sei für alle Beteiligten überraschend gekommen, denn bis dahin habe es bei der Stadt als Schulträger keine Einwände gegen diese Unterbringung einiger höherer Klassen während des ersten Bauabschnitts gegeben.

Entlang des Aegidiusweges im Kirchgarten will die Stadt mehrere Container aufstellen. Fotos: Alex

"Zwei der Anwohner konnten wir mit unseren Argumenten überzeugen, ihren Widerspruch zurückzuziehen, einer bleibt dabei", meint Ullrich. Ihm gehe es vornehmlich um den zu erwartenden Lärm durch die Schüler in seiner Nachbarschaft. Über den Widerspruch müsse jetzt das Regierungspräsidium in Karlsruhe als obere Schulaufsichtsbehörde entscheiden. Dies werde Zeit in Anspruch nehmen, in der nicht gebaut werden darf.

Die Stadt prüfe derzeit mögliche Alternativen als Standort für die Container. Jedoch macht der Stadtsprecher deutlich: "Es gibt so gut wie keine Ausweichmöglichkeiten." Der Parkplatz gegenüber der Schule scheide aus, da dieser von den Arbeitern als Baulager während des Umbaus genutzt wird. Zudem müsse für die Besucher der Aegidiushalle ein Mindestmaß an Parkplätzen zur Verfügung gestellt werden. "Der Kirchgarten ist für uns die beste Wahl", betont Ullrich: "Wir hoffen auf eine schnelle und für uns positive Entscheidung von Seiten des Regierungspräsidiums."

Diesen Wunsch hat auch Konstanze Stöckermann-Borst. Die GSS-Schulleiterin betont gegenüber der RNZ: "Aus Sicht der Schule werden wir alles tun, damit es für die Anwohner nicht zu größeren Störungen kommt." Im Sinne der Kinder hoffe sie nun auf "ein kleines Wunder", sodass doch noch in den Sommerferien mit dem Abriss des gegenwärtig eingeschossigen Schultrakts in der Pestalozzistraße begonnen werden kann.

Besonders die neue Mensa im künftigen dreistöckigen Neubau werde von den Schülern ebenso wie vonseiten der Lehrer sehnlichst erwartet. Und auch die Vorarbeiten für die neue Außenanlage seien bislang gut vorangegangen. Zu Beginn des Jahres waren hierfür wie berichtet 18 Bäume in der Pestalozzistraße gefällt worden. Übrigens: Proteste wurden damals keine laut.

Der nun geäußerte Widerspruch gegen die Container auf der Rückseite des Schulkomplexes kann die Stadt teuer zu stehen kommen. Ullrich spricht von Kosten im mittleren sechsstelligen Bereich, welche durch die Verzögerung beim Schulumbau entstehen könnten. Immerhin: Dass die bereits in Aussicht gestellten Zuschüsse in Gefahr sind, glaubt der Stadtsprecher nicht. Doch klar ist: Wenn die Gesamtkosten steigen, dann müsste auch die Höhe der Zuschüsse neu bewertet werden.

Und wie sieht es mit dem Status der GSS als Gemeinschaftsschule aus? Ist dieser durch die Verzögerung gefährdet? Weder Stadtsprecher Michael Ullrich, noch Rektorin Konstanze Stöckermann-Borst gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus. Das Regierungspräsidium in Karlsruhe konnte hierzu auf Nachfrage der RNZ nichts sagen. Eine Antwort darauf, wann mit einer Entscheidung bezüglich der Container im Kirchgarten zu rechnen ist, steht noch aus.