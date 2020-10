Leimen-St.Ilgen. (sg) Die pädagogische Ausrichtung der Geschwister-Scholl-Schule als Gemeinschaftsschule wird längst schon praktiziert. Was bislang fehlte, war die dafür notwendige räumliche Ausstattung. Geplant waren Neu- und Anbauten auf dem Schulareal schon lange. Aufgrund verschiedener Probleme und Einsprüche mussten sie jedoch mehrfach verschoben werden. Jetzt aber war es so weit: Die Stadt konnte zusammen mit Schulleitung und Stadträten, mit den beteiligten Planern und Firmen den Spatenstich für den Neubau eines Klassentrakts und einer Mensa mit Fach- und Zusatzräumen für die Gemeinschaftsschule vornehmen. Genug Spaten für alle standen bereit.

"Ein kleiner Spatenstich für die Stadt, ein großer Schritt für die Bildung", drückte es Oberbürgermeister Hans D. Reinwald aus. Die Neubaumaßnahmen kosten rund 16 Millionen Euro. Für Reinwald ist es aber gut investiertes Geld. Wenngleich über die Schulart "Gemeinschaftsschule" in Baden-Württemberg nach wie vor kontrovers diskutiert werde, so sei sie für diesen Standort genau die richtige pädagogische Ausrichtung, war Reinwald überzeugt.

Um auf dem Schulgelände für die beiden neuen Gebäude Platz zu schaffen, musste ein Altgebäude an der Pestalozzistraße abgerissen werden. Die notwendigen Abbruchmaßnahmen wurden bereits durchgeführt und die Fundamente für das neue Schul- sowie das Mensagebäude gefertigt. Eigentlich sollten die im verschwundenen Schultrakt unterrichteten Klassen sowie die Hort- und Kernzeitbetreuung in Containern auf der nahen katholischen Pfarrwiese untergebracht werden. "Da gibt es noch einige Schwierigkeiten, die noch behoben werden müssen", teilte der Oberbürgermeister mit. Dem Vernehmen nach soll es in den Containern zu Ausdünstungen gekommen sein. Reinwald zeigte sich aber sehr zuversichtlich, dass der Umzug bald erfolgen könne.

Derweil wurden die Klassen nebst Hort und Kernzeit in den anderen Schulgebäuden der Geschwister-Scholl-Schule untergebracht. "Wir mussten viele unserer Fachräume zu Klassenzimmern umfunktionieren", machte Rektorin Konstanze Stöckermann-Borst deutlich. Auch sie hoffte, dass dieser beengte Zustand bald der Vergangenheit angehört.

Das neue Schulgebäude wird nun dreigeschossig gebaut und später als Klassentrakt für die Klassenstufen fünf bis zehn der Gemeinschaftsschule genutzt. Zudem wird es mit dem bestehenden "Haus A" der Schule verbunden. Links neben dem Schulhaus für die Gemeinschaftsschüler wird solitär in eingeschossiger Bauweise eine Mensa errichtet, die auch Fachräume und den Schülerhort beherbergen soll. Ein überdachter Gang im neu geschaffenen Innenhof wird dann die Mensa und das neue Schulgebäude mit den bereits bestehenden Schulhäusern verbinden.

Planung und Bauleitung für An- und Neubau obliegt der Sander Hofrichter Architekten GmbH aus Ludwigshafen. Sie hatten sich mit ihrem Entwurf in einem 2017 vom Gemeinderat beschlossenen Architektenwettbewerb durchgesetzt. Die Rohbaumaßnahmen werden von der Firma Grötz aus Gaggenau durchgeführt. Reinwald hoffte, dass die Baumaßnahmen möglichst reibungslos verlaufen mögen. "Im Sommer 2022 wollen wir Einweihung feiern", so der Rathauschef.