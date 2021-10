Von Thomas Frenzel

Leimen.Lang hat’s gedauert. Der gemeinsame Antrag von Grün-Alternativen und Sozialdemokraten datiert vom 10. Mai 2021, als "Gemeinsame Resolution der Fraktionen des Gemeinderates" wurde die Antragsthematik jetzt am späten Donnerstag einstimmig abgesegnet. In den dazwischen liegenden sechseinhalb Monaten war der Ursprungsantrag gehörig weichgespült worden: Die Stadt Leimen erklärt sich nun nicht mehr als "Sicherer Hafen" für Geflüchtete, wie ursprünglich gefordert wurde, die gewählte Bürgervertretung unterstreicht stattdessen die Bereitschaft der Stadt, auch künftig mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als ihr von behördlicher Seite zugewiesen werden.

Nahezu wortlos wurde die Resolution verabschiedet. Das war aber gewiss der prallen Tagesordnung des Sitzungsabends und der schon fortgeschrittenen Stunde geschuldet, zu der die Resolution aufgerufen wurde. Julia Müller (GALL) wertete sie, da von allen Fraktionen gemeinsam erarbeitet, als "klare Kante für Flüchtlinge und für deren neues Zuhause". Gleichzeitig regte sie an, dass sich Leimen bei der Flüchtlingsinitiative Seebrücke als "Sicherer Hafen" registrieren solle – so wie schon Heidelberg oder Walldorf.

Just diese Begrifflichkeit ist aber in der gemeinsamen Resolution nicht enthalten. Auch ursprüngliche Antragsbegriffe wie "Solidarität mit Menschen auf der Flucht" oder die Unterstützung der zivilen Seenotrettung fehlen. Abgemildert wurde zudem die harsche Kritik an "Abschottung und Menschenrechtsverletzungen an den europäischen Grenzen", die "keine legitimen politischen Mittel" seien.

Trotz allem wird die Resolution sehr deutlich: "Die Menschenrechtsverletzungen an den Grenzen der Europäischen Union, das Blockieren der Seenotrettung im Mittelmeer und die katastrophalen Bedingungen in den Flüchtlingslagern widersprechen eklatant dem Wertekanon der europäischen Staatengemeinschaft." Weiter heißt es: Die "Missachtung von allen Menschen zustehenden Rechten", die "Kriminalisierung der Seenotrettung" im Mittelmeer und die "menschenunwürdigen Zustände in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln" müssten daher "umgehend beendet" werden. Dazu aufgefordert seien insbesondere Europäische Kommission und Europaparlament, Bundesregierung und Bundestag. Zu diesem Zweck wollen sich die Ratsfraktionen mit Nachdruck an ihre jeweiligen Parlamentarier wenden.

Vor der eigenen Haustür "wird die Stadt Leimen und ihre Bevölkerung die schon bisher gelebte Praxis einer Willkommenskultur fortsetzen". Der Stadtverwaltung und allen lokalen Organisationen, die sich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen widmen, sichert die Resolution "weiterhin volle Unterstützung" zu.