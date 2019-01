Die Parkplatzprobleme in Leimens Stadtmitte - wie hier in der Rohrbacher Straße - sind bekannt. Jeder Stellplatz wird benötigt. Foto: Frenzel

Leimen. (fre) Ein Neujahrsgeschenk machte der Gemeinderat an alle, die Geld in die Hand nehmen und in Leimens innerstädtischem Sanierungsgebiet investieren wollen: Per Mehrheitsbeschluss änderten die wenigen Stadtmütter und vielen Stadtväter die Stellplatzsatzung. Künftig gilt hier nur noch die gesetzliche Regelung beim Stellplatznachweis auf eigenem Grund. Je nach Objektgröße spart dies potenziellen Bauherren einen fünf- bis sechsstelligen Euro-Betrag. Unumstritten war diese Vergünstigung freilich nicht.

Vor gut 20 Jahren hatte der Gemeinderat die gesetzliche Vorgabe für die Innenstadt verschärft: Statt 1,0 wurden 1,5 Stellplätze pro Wohnung gefordert. Das wurde nun bei zehn Enthaltungen und drei Gegenstimmen wieder rückgängig gemacht bei einer Abstimmung, die kaum Fraktionsblöcke kannte.

Für Oberbürgermeister Hans D. Reinwald war der reduzierte Stellplatznachweis unverzichtbar, um die Investitionen im Sanierungsgebiet anzukurbeln. Von privater Seite sei dort ja "nicht viel passiert". Die erhöhte Stellplatzforderung gleiche einer "Verhinderung des Bauens". In der dicht bebauten Innenstadt fehlten so oder so Stellplätze und seien auf eigenem Gelände kaum herstellbar. Im Übrigen: Anwohner könnten ja Stellplätze in der Tiefgarage erwerben, die auf bürgerschaftlichen Konsens unter dem künftigen Stadthaus am Rathausplatz entstehen soll.

Just diese Tiefgarage war für Klaus Feuchter (FDP) der Anlass für harsche Kritik. Um unter dem Rathausplatz - wie beabsichtigt - Stellplätze auch an Bauinvestoren im Umfeld verkaufen zu können, bedürfe es eines starken Stellplatzdrucks. Diesen auf 1,0 Stellplätze pro Wohnung zu senken, komme schlicht "zur falschen Zeit" und sei "kontraproduktiv". Wenn die Tiefgarage da und in Teilen verkauft sei, könne man immer noch den Stellplatznachweis senken.

"Wie man’s macht, ist es falsch und richtig", räumte Mathias Kurz (FW) freimütig ein: In der Innenstadt gäbe es "überall Parkprobleme" und "jeder Parkplatz, der weggenommen wird, ist einer zuviel". Für Christa Hassenpflug (GALL) ließ sich die Argumentation zugunsten eines abgemilderten Stellplatznachweises auf die gesamte Innenstadt anwenden. Gleichzeitig verwies sie darauf, dass jeder angemietete Tiefgaragenplatz vom Steuerzahler mit einem vierstelligen Betrag subventioniert werde. Ihr Fraktionskollege Ralf Frühwirt bemängelte die Ideenarmut bezüglich des stehenden Verkehrs und merkte trocken nur eines an: "Es ist noch ein sehr weiter Weg bis zur Tiefgarage am Rathausplatz."

"Ich glaube, das ist die beste Lösung" - so befürwortete Hans Appel (CDU) die 1,0-Lösung. Jenseits dessen werde das Leimener Stellplatzproblem nicht zuletzt von den Pendlern verursacht, die in Leimen das Auto abstellten und dann mit der Straßenbahn zur Arbeit nach Heidelberg fahren. Christiane Mattheier (SPD) sah dies ähnlich: Das Stellplatzproblem sei in Leimen ständig präsent, aber genauso wichtig sei es, dass sich im Innenbereich etwas zugunsten des Bauens von Wohnraum tue.

Die Absenkung des Stellplatznachweises auf den gesetzlichen Mindeststandard gilt ausschließlich für das Sanierungsgebiet, wo es für Investitionen Landeszuschüsse gibt. Beim Rest der Innenstadt gelten 1,5 Stellplätze pro Wohnung und die mindestens 2,0 Stellplätze pro Wohngebäude. Auch dies wurde in entsprechende Satzungen gegossen.