Von Thomas Frenzel

Leimen. Der Oberbürgermeister hatte das Büßergewand übergestreift. Nicht nur einmal betonte Hans D. Reinwald bei der zurückliegenden Sondersitzung des Gemeinderats, dass die Verwaltungsvorlage alles andere als optimal sei. Nur sehe er es als seine Pflicht an, einen Beschluss herzuführen. Schließlich gehe es um gut und gern 200.000 Euro an Fördermitteln. Die gingen dem Stadtsäckel verlustig, wenn sich der Gemeinderat nicht zu einem positiven Beschluss durchringe.

Die Stadtmütter und -väter sprangen schlussendlich über ihren Schatten. Anders als noch im Juni, als sie das Thema vertagten, beschlossen sie am Montag mit überdeutlicher Mehrheit den Gestaltungsplan der Baumaßnahme "Umfeldgestaltung St. Aegidiuskirche". In der Diskussion ging es freilich weniger um diese Umfeldgestaltung, als vielmehr um deren Kosten von nunmehr rund 720.000 Euro und um die Beteiligung der katholischen Seelsorgeeinheit daran.

Terrassiert mit rostigem Stahl "Dem Gestaltungsplan der Baumaßnahme ,Umfeldgestaltung St. Aegidiuskirche' wird zugestimmt." So beschloss es der Gemeinderat mit überdeutlicher Mehrheit bei seiner Sondersitzung. In der gemeinderätlichen Diskussion blieb die Gestaltung aber eher ein Randthema. Nur hier und da ging es um das, was - unterm Strich - die St. Ilgener Bürger wirklich betrifft. Um die Frage: Wie sieht der Kirchenvorplatz schlussendlich aus? Der Standort der St. Aegidiuskirche war von den Altvorderen wohl gewählt worden: Er ist hochwassersicher. Entsprechend fällt das Gelände zur vorbeiführenden Theodor-Heuss-Straße leicht abschüssig aus. Es soll deshalb terrassiert werden. Die einzelnen Terrassenstufen werden durch Segmente eines Kräutergartens markiert, die auf die Historie des ursprünglich romanischen Gotteshauses als Klosterkirchlein zurückgreifen. Diese Beete werden mit Cortenstahl eingefasst, der rostige Optik mit sich bringt, aber extrem robust ist. Mit witterungsbeständigen Holzauflagen sollen diese Kräuterbeete auch als Sitzgelegenheiten dienen. Einzig diese stählernen Sitzgelegenheiten sorgten für gemeinderätliche Diskrepanzen. Michael Reinig (GALL) hätte lieber Naturstein gesehen. Seine Fraktionskollegin Christa Hassenpflug sah eine Modeerscheinung: Selbst Grills würden derzeit in verrostetem Cortenstahl ausgeführt. Klaus Feuchter (FDP) war in seiner Ablehnung ganz pragmatisch: Wer sich auf Cortenstahl setzt, hat danach eine kaputte Hose. Sei's drum. Der zentrale Treppenaufgang von der Theodor-Heuss-Straße hoch zum Gotteshaus wird zudem aufgewertet. Ein Quellstein speist einen Wasserlauf, der in leichten Kaskaden das terrassierte Gelände hinunterläuft. Die Materialauswahl folgt dabei der bisherigen Ortskernsanierung in St. Ilgen: Gelblicher Granit kommt zum Einsatz. Lediglich das Kirchengebäude wird mit großformatigem Sandstein eingefasst. Die Neugestaltung des Kirchenplatzes sorgt auch für Barrierefreiheit. Der vom Aegidiusweg anfahrbare und hinter der Kirche gelegene Parkplatz wird anstelle des bislang stufigen Weges durch eine barrierefreie Rampe ersetzt. Die Zufahrtsrampe von der Theodor-Heuss-Straße zu den Parkplätzen gleich neben dem Gotteshaus bleibt erhalten. (fre)

Um den zögernden Gemeinderat zu bewegen, hatte die Verwaltung hochkarätige Gesprächspartner eingeladen: Jan Currle von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE), die seit Jahren die Sanierungsgebiete in der Großen Kreisstadt betreut; Erich Schulz vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Hirschberg, das besagte Umfeldgestaltung der Kirche plant; Pfarrer Arul Lourdu, den Chef der Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen. Und deren Befragung durch die Bürgervertreter glich an manchen Stellen schon einem Verhör. Wohl deshalb hatte Rudolf Woesch (FW) eine nichtöffentliche Behandlung beantragt, ein Antrag, der auf Stimmengleichheit stieß und deshalb abgelehnt war.

Kein Rütteln gab es indessen am Datum des 31. März 2020, das der OB immer wieder vorbrachte: An diesem Tag läuft die staatliche Förderung für das Sanierungsprojekt St. Ilgen aus, bis dahin müssen alle Sanierungsprojekte abgerechnet sein. Auch die Kirchplatzgestaltung für die in ihren Ursprüngen romanische St. Aegidiuskirche, der ältesten ihrer Art weit und breit.

Deshalb galt für den OB und die Mehrheit: Die Zeit drängt. Denn selbst, wenn in allernächster Zukunft alles glattläuft mit der Ausschreibung und deren Auswertung, werde wohl nicht vor Oktober mit den Arbeiten begonnen werden können.

Dass die Platzgestaltung nicht billig zu werden verspricht, deutete Planer Schulz an. Seinen aktuellen Schätzungen zufolge kommt sie auf rund 720.000 Euro - im Juni war noch von 635.000 Euro die Rede gewesen. Klaus Feuchter (FDP) sah denn auch noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht: Weder die Kosten für die Illumination von Platz und Kirche, noch für die Pflege der Anlage seien klar ausgewiesen.

Unbeantwortet blieb auch die Frage nach einer wie auch immer gearteten Kostenbeteiligung der katholischen Seelsorgeeinheit: Über die Hälfte der Fläche, die neu gestaltet werden soll, befindet sich im Eigentum der Kirchengemeinde. Gleichzeitig ging es um die staatlichen Zuschüsse - um besagte 200.000 Euro. Um in deren Genuss zu kommen, muss einiges beachtet werden. Andernfalls müssten die Zuschüsse zurückgezahlt werden.

Das Konstrukt, das sich die Stadt ausgedacht hat, um diesem Zuschussdilemma zu entkommen, geriet in der Sondersitzung unter die Räder: Die Stadt saniert auf eigene Kosten die gesamte Fläche und tauscht nach einer zuschussrelevanten Schonfrist von zehn Jahren ihren Grundstücksanteil gegen anderweitige Liegenschaften der Kirche. In Form eines Wertausgleichs sollen die gesamten Herstellungskosten des Kirchenplatzes berücksichtigt werden und auch deren jährliche Abschreibung von fünf Prozent, sagte der OB.

FDP-Feuchter konterte dieses Vorgehen - bei zustimmendem Nicken von KE-Currle - mit einer völlig anderen Variante: Um in den Genuss der staatlichen Zuschüsse zu gelangen, genüge es, wenn die Seelsorgeeinheit für ihren Grundstücksanteil eine öffentliche Platznutzung ins Grundbuch eintragen lasse - über eine Dauer von 25 Jahren. Diese Grundbuchsicherung lasse sich "schon morgen" bewerkstelligen. Über einen etwaigen Grundstückstausch könne man sich dann später Gedanken machen.

Mit "Wir wollen diesen Platz" fasste Christiane Mattheier (SPD) die gemeinderätliche Mehrheitsmeinung zusammen. Dessen ungeachtet musste Pfarrer Lourdu einräumen, dass es innerhalb der Seelsorgeeinheit noch zu keinen belastbaren Beschlüssen bezüglich des Projekts und etwaiger Flächentausche gekommen ist. Auch stehe noch die Entscheidung der Kirchenoberen in Freiburg aus.

Andererseits sei ihm in der Kirchengemeinde vor Ort keinerlei Ablehnung entgegengeschlagen. Auch könne er sich ein Nein nicht vorstellen. Schließlich gehe es mit der St.-Aegidius-Kirche um ein Kulturgut, auf das alle stolz sein müssten.

Freundlich, aber bestimmt wies der Chef der Seelsorgeeinheit aber auch auf eine andere Tatsache hin: Ein wie auch immer gearteter Flächentausch mit der Stadt mache wohl diese zum Gewinner - diese erwerbe ein bebaubares Grundstück, die Kirchengemeinde lediglich einen Kirchenvorplatz, der nicht anderweitig verwertet werden könne.

Mit 14 Ja-Stimmen insbesondere von CDU, SPD und FW befürwortete der Gemeinderat das Gestaltungskonzept. Es gab vier Nein-Stimmen von FDP und GALL, dazu eine Enthaltung bei der GALL. Der OB quittierte diese Abstimmung so: "Ich danke Ihnen!"