Leimen-St. Ilgen. (sg) Die evangelische Kirchengemeinde St. Ilgen und die katholische Schwestergemeinde trauern um Pfarrer Jörg Geißler. Er verstarb am Montag, 26. Oktober nach längerer Krankheit. Im September 2011 hatte Pfarrer Jörg Geißler seinen Dienst in der evangelischen Kirchengemeinde St. Ilgen angetreten. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Söhne.

Mitten in der Kurpfalz, nämlich in Schwetzingen, wurde Jörg Geißler 1961 geboren. Hier wuchs er auf und war in der Jugendarbeit im Melanchthonhaus sehr aktiv. In Heidelberg hat er Theologie studiert. Er war Lehrvikar am Oberrhein, Pfarrvikar in Langensteinbach und Plankstadt und schließlich in den letzten zwölf Jahren Pfarrer in Pforzheim-Huchenfeld. Nach dieser Zeit reifte bei ihm und seiner Frau Heidrun der Wunsch, wieder zurück in den Norden der Landeskirche zu gehen, um näher bei Eltern, Verwandten und Freunden sein zu können.

Wichtig war ihm als Pfarrer, für Gemeinschaft zu sorgen und die Neugierde für Gottes Wort zu wecken. Das Wohlfühlgefühl aller in der Kirchengemeinde lag ihm am Herzen. In seiner Amtszeit wurde das neue Martin-Luther-Gemeindehaus gebaut.