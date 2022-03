Von Sabine Geschwill

Leimen-St. Ilgen. Normalerweise bringen die komfortablen Reisebusse des St. Ilgener Unternehmers Theo Hoffmann Tagesausflügler oder Urlaubsreisende an ihre Ausflugs- oder Urlaubsorte. Aktuell sind seine Fahrzeuge aber aufgrund des Kriegs in der Ukraine im humanitären Einsatz: Hoffmann bringt Hilfsgüter an die ukrainisch-polnische Grenze und von dort Geflüchtete in die Freiheit. "Wenn man das menschliche Leid und Elend sieht, dann muss man helfen", sagt der 58-Jährige.

Für Hilfsaktionen sei er immer zu haben, merkt er an. Bereits einen Tag nach Kriegsbeginn in der Ukraine plante Hoffmann nach einem Hilfeaufruf, den er im Fernsehen sah, seine erste Fahrt Richtung polnisch-ukrainische Grenze. Er packte aus seinem Bestand Hilfsgüter wie Decken, Getränke und Essen in einen seiner Reisebusse und fand unter seinen Mitarbeitern Freiwillige, die mit ihm die erste Hilfslieferung in den rund 1300 Kilometer entfernten Zielort Przemysl brachten. Im Grenzort wurde die Lieferung abgeladen.

"Wir waren das erste private Busunternehmen vor Ort, das Flüchtlinge mitnahm", erzählt Hoffmann nicht ohne Stolz. 42 Frauen und Kinder kamen per Reisebus ins Aufnahmezentrum nach Berlin. Tags drauf nahm Hoffmann von Berlin auf dem Nachhauseweg nach St. Ilgen 27 Flüchtlinge mit, die von ihm in die Aufnahmestelle nach Karlsruhe gebracht wurden.

Wenige Tage später startete der Busunternehmer den zweiten Hilfsgütertransport und schickte zwei vollgepackte Busse mit Nahrungsmitteln, Getränken, Babynahrung, Tierfutter, Medikamenten und Hygieneartikeln erneut nach Przemysl. Die Spenden gingen über seinen Aufruf in sozialen Netzwerken von Freunden, Bekannten und Firmen ein. Auf der Rückfahrt waren die Sitze seiner beiden Fahrzeuge mit 88 Flüchtlingen belegt, die von ihm unter anderem nach Titisee-Neustadt gebracht wurden.

Bis dahin hatte Hoffmann alles in Eigenregie koordiniert und die immensen Spritkosten aus eigener Tasche bezahlt. "Pro Reisebus muss man für Hin- und Rückfahrt nach Polen rund 1200 Euro an Spritkosten rechnen", informiert er.

Glücklicherweise bekam Hoffmann Unterstützung vom Bundes- und Landesverband Deutscher Gewichtheber, Letzterer mit Sitz und Landesleistungszentrum in Leimen. Diese haben unter dem Motto "Heber in Not – Hilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine" eigene Spendenaufrufe gestartet, weil sie ihre ukrainischen Sportkameraden, deren Familien und die Geflüchteten in der Not nicht im Stich lassen wollten. Für die vielen Material- und Sachspenden brauchten sie einen Partner, der die Sachen nach Polen bringt.

Seither ist Theo Hoffmann mit vielen weiteren Ehrenamtlichen und Firmen aus St. Ilgen und der Region in deren Auftrag unterwegs, um die Hilfsgüter an ihren Bestimmungsort zu bringen. Die Personalkosten werden von jedem Unternehmen selbst getragen, die Tankrechnungen erstattet nun der Gewichtheber-Verband, der ein Spendenkonto zur Ukraine-Hilfe eingerichtet hat.

Bei der dritten und vierten Tour wurden palettenweise Sachspenden wie Medikamente, Decken, Lebensmittel, Babynahrung, Tierfutter und mehr geliefert. Ziel der neuen Lieferungen war das 1000 Kilometer entfernte Krakau. Dort habe der Malteser Hilfsdienst ein großes Verteilerzentrum eingerichtet, erzählt Hoffmann. Alle Waren und Kartons, die auf Hoffmanns Firmengelände verladen werden, erhalten eine Beschriftung in Deutsch, Polnisch und Russisch. "Wir haben eine Mitarbeiterin aus Kasachstan, die das übernommen hat", informiert Hoffmann.

Momentan bereitet er weitere Fahrten vor, um mit seinen Bussen Geflüchtete in Notunterkünfte nach Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe zu bringen. Mitarbeiter und Busse kann "Hoffmann Reisen" dafür noch abstellen. Das Geschäft mit den Busreisen würde schließlich erst im April richtig anlaufen, so der Firmeninhaber.