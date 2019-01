St. Ilgen. (pol/mare) In St. Ilgen im Bereich der Comeniusstraße ist am Freitagabend gegen 21.30 Uhr eine Gartenhütte in Brand geraten. Das berichtet die Polizei.

Die Flammen sind weithin sichtbar, als die Feuerwehr eintraf. Die Brandschützer konnten ein Übergreifen des Feuers verhindern. Zuvor hatten Anwohner eine Explosion gehört und die Rettungskräfte verständigt.

Die Lösch- und Aufräumarbeiten werden noch bis in die Nacht dauern. Ein Energieversorger wurde auch hinzu gezogen, um die nahen Stromleitungen stromlos zu schalten.

Update: 18. Januar 2019, 22.33 Uhr