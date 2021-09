Leimen-St. Ilgen. (bmi) Die Absperrungen, Warnbaken und Schilder sind eindeutig: Seit Mittwoch und noch über zwei Wochen lang ist die Unterführung zwischen Karlsruher Straße und Kurfürstenallee voll gesperrt. Grund sind laut der Leimener Stadtverwaltung Renovierungsarbeiten am dortigen Bauwerk. So ist voraussichtlich noch bis zum 18. September im St. Ilgener Norden keine Durchfahrt unterhalb der Bahnlinie möglich. Zumindest nicht für den Auto- und sonstigen motorisierten Verkehr, denn Fußgänger und Radfahrer können die Unterführung weiter nutzen – was sie beim Besuch der RNZ auch eifrig taten.

Was die Autofahrer angeht, so ist folgende Umleitung vorgesehen: Von der Wittelsbacherallee geht es über die Bahnhof- und Julius-Becker-Straße in die Leimbachstraße. Auch die Busse der BRN-Linien 758 und 726 verkehren zwischen den Haltestellen "Kurfürstenallee" und "St. Ilgen Bahnhof West" in beide Richtungen auf dieser Route. Da die Stationen "Probsterwald" und "Karlsruher Straße" entfallen, werden Fahrgäste gebeten, auf die Haltestellen "St. Ilgen Bahnhof West" oder "Kurfürstenallee" auszuweichen.