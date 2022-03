Von Nicolas Lewe

Leimen-St. Ilgen. Auch in der Region rund um Heidelberg kommen jeden Tag neue Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine an. Der überwiegende Teil von ihnen sind Frauen und Kinder. Die Schulen werden dadurch vor große Herausforderungen gestellt. Denn das Ziel ist es, die ukrainischen Flüchtlingskinder hier vor Ort möglichst schnell in den Schulalltag zu integrieren. Die RNZ hat bei Konstanze Stöckermann-Borst, Rektorin der Geschwister-Scholl-Gemeinschaftsschule (GSS) im Leimener Stadtteil St. Ilgen, nachgefragt, wie diese Eingliederung in der Praxis funktioniert.

"Stand heute haben wir sechs Kinder", berichtet die GSS-Direktorin am Donnerstagvormittag. "Zwei Kinder werden kommende Woche angemeldet und ich rechne mit weiteren Anmeldungen." Stöckermann-Borst hat ihre Antwort eben gegeben, da ist diese schon nicht mehr aktuell. "Gerade wurde der nächste Schüler angemeldet", ergänzt sie.

Die GSS hat einen hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund. Für die Kinder aus der Ukraine kann das ein Vorteil sein. Foto: fre

Diese zufällige Episode zeigt die derzeitige Dynamik, doch die Schulleiterin sieht die GSS gut auf die Situation vorbereitet. Sie sagt: "Wir haben seit vielen Jahren VKLs, sprich Vorbereitungsklassen, eine in der Grundschule und eine in der Sekundarstufe." Ziel sei es, Kindern aus der ganzen Welt vor allem Deutsch, aber auch Mathe, Sachthemen und Landeskunde beizubringen. Aktuell gebe es in den Klassen Kinder aus Afghanistan, Albanien, Bulgarien, Gambia, Indien, Irak, Rumänien, Serbien, Sri Lanka, Syrien, Thailand und eben auch aus der Ukraine.

"Die Kinder haben jeden Tag vier Stunden Unterricht", erzählt Stöckermann-Borst. Es gehe zunächst um den Erwerb von einfachen Satzstrukturen und dem Grundwortschatz. Einige Kinder müssten zuerst einen Alphabetisierungskurs durchlaufen, da sie in ihren Herkunftsländern keine lateinische Schrift kennengelernt haben. "Sobald die Kinder sich einigermaßen verständigen können, werden sie stundenweise zusätzlich in die Regelklassen der Grundschule beziehungsweise der Gemeinschaftsschule eingegliedert", so Stöckermann-Borst.

Manche kämen mit guten Englisch- oder Mathekenntnissen und könnten in diesen Fächern relativ schnell zusätzlich in die Regelklassen gehen. Die Kinder würden sich auch beim Übersetzen der verschiedenen Sprachen ins Deutsche gegenseitig unterstützen.

"Der Vorteil in den multinationalen Vorbereitungsklassen ist, dass Deutsch zur Verkehrssprache der Kinder untereinander wird", meint die GSS-Leiterin. Außerdem gebe es in den Regelklassen viele mehrsprachige Kinder, die im Notfall zum Dolmetschen hinzugezogen werden können. Aufgrund der Einwohnerstruktur Leimens gibt es an der GSS auch eine Vielzahl an Schülern mit russischem Migrationshintergrund. Stellt der Kontakt zwischen ihnen und den ukrainischen Flüchtlingskindern aufgrund der aktuellen Situation ein Problem dar? Das sei im Moment glücklicherweise kein Thema, antwortet Stöckermann-Borst.

Die Lehrer in den VKLs haben sich ihr zufolge auf Deutsch als Fremdsprache spezialisiert. Die Arbeit mit den Schülern sei "herausfordernd", auch weil jeden Tag die Tür aufgehen könne und wieder neue Sprachanfänger vor der Tür stehen. Momentan eben vor allem aus der Ukraine.