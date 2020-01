In der Fernsehsendung "Der Bachelor" begibt sich ein Junggeselle auf die Suche nach seiner Traumfrau. Die Sendung geht dieses Jahr in die zehnte Runde und wurde auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan aufgezeichnet. 22 Teilnehmerinnen – darunter Anna Mildenberger aus Leimen (siehe Artikel links) – kämpfen dabei um das Herz des diesjährigen

In der Fernsehsendung "Der Bachelor" begibt sich ein Junggeselle auf die Suche nach seiner Traumfrau. Die Sendung geht dieses Jahr in die zehnte Runde und wurde auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan aufgezeichnet. 22 Teilnehmerinnen – darunter Anna Mildenberger aus Leimen (siehe Artikel links) – kämpfen dabei um das Herz des diesjährigen Bachelors, Sebastian Preuss aus München. Die Kandidatinnen lernt der 29-Jährige bei Gruppen- und Einzeldates näher kennen. Woche für Woche entscheidet er, welche Frauen bleiben dürfen und auf welche er verzichten kann. Denjenigen, die weiter in der Sendung dabei sein dürfen, überreicht der Bachelor eine Rose. Im großen Finale, das am 4. März auf RTL ausgestrahlt wird, erhält dann seine Herzensdame die begehrte letzte Rose. (df)

