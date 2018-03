Leimen-St. Ilgen. (mu) Große Empörung in der Großen Kreisstadt: Wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt, trauten die Mitarbeiter der Stadtreinigung ihren Augen nicht, als sie in dieser Woche den Grünschnitt auf dem St. Ilgener Waldfriedhof abholen wollten. "Gewissenlose Zeitgenossen", so der Wortlaut des Schreibens, "hatten hier in großem Umfang illegal ihren Müll entsorgt."

Laut Stadtsprecher Michael Ullrich waren bereits in der Vorwoche Öl- und Farbkanister, Radabdeckkappen und anderes mehr auf dem Friedhof gefunden worden. Die Stadtverwaltung bittet alle Besucher, solche Vorgänge zu melden, sodass die Verursacher mit Hilfe der Polizei ermittelt werden können.