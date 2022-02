Leimen. (luw) Der Oberbürgermeister hat die offizielle Einladung der Großen Kreisstadt bereits ausgesprochen, mit dem Tennis-Club (TC) Blau-Weiß Leimen meldet sich auch Boris Beckers Heimatverein: Der TC würde gerne das Duell zwischen Sänger Olli Schulz und Tischtennisprofi Timo Boll ausrichten. Dies teilte der Verein mit, nachdem TV-Satiriker Jan Böhmermann bekanntlich die Stadt Leimen als möglichen Austragungsort ins Spiel gebracht hatte.

Die Idee entwarfen Schulz und Böhmermann in ihrem millionenfach gehörten Podcast "Fest & Flauschig": Schulz, der sich als besonders guten Hobby-Tischtennisspieler einschätzt, forderte in jener regelmäßig ausgestrahlten, per Internet abrufbaren Gesprächssendung den mehrfachen Weltcup-Sieger und Europameister Boll heraus. Dieser willigte kurz darauf ein. Und Böhmermann schlug vor, das Spiel in einem "Tennis-Stadion" in Boris Beckers Heimatstadt Leimen auszutragen. Dies könne "vielleicht für einen guten Zweck" geschehen.

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald reagierte wie berichtet mit einer Einladung per Videobotschaft an das Trio. Und auch der TC erklärte: "Der Tennis-Club Blau-Weiß 1964 Leimen e.V. steht für das Duell bereit." Man würde sich freuen, das Trio begrüßen zu dürfen, heißt es. Später erklärte der Verein im Sozialen Netzwerk Facebook außerdem: "Wir halten schon einmal die Leimener Profi-Sandplätze bereit."

In Sozialen Medien und in ihrem Podcast griffen Olli Schulz und Jan Böhmermann die Planungen für das Spiel seither immer wieder auf. Schulz nennt sich scherzhaft "Die Rückhand Gottes", Boll bekam den Spitznamen "Der Schnippler". Böhmermann ließ kürzlich wissen, dass Reinwalds Einladung bei ihnen angekommen ist. Ob das Spiel wirklich in Leimen stattfindet, ist noch offen. Angepeilt wird ein noch nicht näher genannter Termin im Mai.

Zuletzt war die Rede davon, dass der unter anderem vom Bezahlsender Sky bekannte Sportreporter Frank Buschmann das Duell kommentieren könnte. Böhmermann könne sich nach eigenen Worten vorstellen, selbst als eine Art Stadionsprecher aufzutreten.