Von Sabrina Lehr

Leimen. Der Pariser Eiffelturm, das Heidelberger Schloss und nun auch das Leimener Rathaus: Wie die berühmten Bauwerke ziert der Verwaltungssitz der Großen Kreisstadt neuerdings eine Null-Euro-Banknote. Anlässlich der ursprünglich am dritten Septemberwochenende geplanten Leimener Weinkerwe hat die Große Kreisstadt den besonderen Geldschein herausgegeben. Als Zahlungsmittel taugt er zwar nicht, was aber auch nicht das Ziel der Aktion ist. "Der Schein war als Souvenir für die Weinkerwe gedacht", erklärt Stadtsprecher Michael Ullrich auf Anfrage der RNZ. Diese fällt Corona-bedingt zwar aus, den schon produzierten Schein habe man aber nicht einstampfen wollen. "Nun ist er eben eine Erinnerung an diese Zeit", sagt Ullrich.

Vom Stadtsprecher stammt auch die Idee zu der Aktion: Während eines Berlin-Besuchs habe er einen ähnlichen Schein bemerkt. "Ich dachte mir sofort: Den muss ich haben", berichtet der 59-Jährige. Und zwar sowohl als privates Souvenir, wie auch für das Stadtmarketing. "Wir versuchen jedes Jahr, uns für die Weinkerwe eine kleine Attraktion, einen Gag, einfallen zu lassen", sagt Ullrich. Im vergangenen Jahr ließ die Verwaltung für das Volksfest ein eigenes Zahlungsmittel, die Kerwetaler, herstellen. In diesem Jahr wurde es der Spaß-Schein.

Der zeigt das Rathaus flankiert von Weinfässern und Trauben. Umrahmt wird das Motiv – wie auch auf den echten Euroscheinen – von zwölf kreisförmig angeordneten Sternen. Wie die echten Euros enthält der Schein Hologramme, Wasserzeichen und erst unter UV-Licht sichtbare Markierungen. Auf der Rückseite befindet sich eine Collage europäischer Sehenswürdigkeiten. Der "Nuller" ist etwas größer als eine 20-Euro-Banknote und hat eine Lila-Färbung wie ein "500er".

Dabei wirkt er durchaus authentisch. "Als ich die Scheine zur Bank gebracht habe, waren die Mitarbeiter völlig verblüfft, wie echt sie aussehen", berichtet Ullrich begeistert. Ein Schein fühle sich an wie echtes Geld; die Sicherheitsmerkmale und selbst die Zeichnung des Rathauses könne man ertasten.

Das liegt laut Gonzague Cunningham, Geschäftsführer der Herstellerfirma Euro-Schein-Souvenir GmbH (siehe Hintergrund) an der Druckerei: Die Banknoten würden bei der Oberthur Fiduciaire hergestellt – der Firma, die auch die echten Euros druckt. "Unser Schein ist nicht aus demselben Material wie die echten Euros, das Spezialpapier ist aber sehr ähnlich", erläutert Cunningham. Gleiches gelte für die Sicherheitsmerkmale: "Die Technik ist aber dieselbe wie bei den echten Scheinen."

Die Druckerei zeichnet laut Michael Ullrich auch für das Motiv verantwortlich: "Ich habe einfach ein Bild vom Rathaus eingeschickt und die Weinkerwe als Anlass genannt. Daraufhin kam der Entwurf." Die Idee kommt an. Seit dieser Woche wird die Null-Euro-Note bei der Stadtverwaltung und den Leimener Geldinstituten zum Stückpreis von 2,50 Euro verkauft. 5000 Scheine gibt es, ein Fünftel ist dem Stadtsprecher zufolge bereits weg.

Eine Anspielung auf die angespannte finanzielle Lage der Stadt solle der aufgedruckte Wert von null Euro ausdrücklich nicht sein. "Das könnte man annehmen, aber damit hat es wirklich nichts zu tun", lacht Ullrich und räumt auch gleich mit der Frage auf, ob mit den Verkaufserlösen der Haushalt saniert würde: "Dafür müssten wir Millionen von den Nullern verkaufen." Das ist aber nicht vorgesehen. Der Schein mit dem Leimener Rathaus soll ein exklusives Stück in der Riege der Null-Euro-Scheine bleiben.