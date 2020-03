Leimen. (cm) "Die Verständigung ist etwas schwierig", gibt Wolfgang Müller zu. "Aber die Kunden reagieren sehr gut auf diese Maßnahme." Seit gestern trennen in der Turm-Apotheke im Zentrum von Leimen dicke Plexiglasscheiben die Mitarbeiter und die Kunden. Der Grund ist natürlich das Coronavirus. Die Scheibe soll als "Husten- und Niesschutz" Ansteckungen der Mitarbeiter verhindern. "Solch eine Maßnahme hatten wir noch nie", berichtet Apothekeninhaber Wolfgang Müller. Die Installation der Scheiben an den vier Bedienplätzen der Apotheke sei eine "Ad-hoc-Aktion" gewesen, so der 71-Jährige. Ein Schreiner habe diese innerhalb eines Tages erstellt.

"Wir haben die Lage einigermaßen im Griff", so Müller gestern Mittag. Im Stundentakt würden bei den Apotheken derzeit neue Informationen zum Verhalten in der Corona-Krise eingehen. Klar sei, dass diese als "systemrelevante" Einrichtungen für die medizinische Versorgung weiter geöffnet bleiben. "Die Pandemiepläne blieben zuletzt auch bei Schweine- und Vogelgrippe in den Schubladen, aber jetzt ist der Ernstfall da", betont Wolfgang Müller. Es gelte nun, die Ansteckung der Mitarbeiter und der Kunden untereinander zu minimieren.

Die Kunden werden auf Schildern gebeten, die Apotheke bei Schnupfen, Husten oder Fieber nicht zu betreten. "Dann sollen sie klingeln und wir kommen heraus", erklärt Müller. Eine "Einlasskontrolle" gebe es derzeit aber noch nicht, Eine maximale Zahl an Kunden in der Apotheke wurde nicht festgelegt. "Unsere Bedienplätze sind weit auseinander und die Apotheke recht groß", beruhigt Müller. Andere Apotheken würden nur noch durch die Notdienstklappe bedienen. "Wir wollen den Betrieb aber normal aufrecht halten", so Müller.

In der Apotheke sei seit Wochen "die Hölle los", erzählt der Inhaber: "Auch bei uns gibt es Hamsterkäufe." Desinfektionsmittel und Schutzmasken seien ausverkauft. Auch bei teilweise lebenswichtigen Medikamenten gebe es Lieferengpässe. Diese habe es aber auch schon vor der Corona-Krise gegeben, sie werden aber nun noch verschärft. Betroffen seien zum Beispiel die Schmerzmittel Paracetamol und Ibuprofen. "Wir verwalten den Mangel", sagt Müller. "Der Großhandel geht auf dem Zahnfleisch." Verstärkt wird das Problem dadurch, dass Kunden aus Angst vor einem Mangel gleich mehrere Packungen kaufen. Besonders gefragt seien auch immunstärkende Mittel wie Vitamin C und Zink.